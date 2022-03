Underdogs vinder gruppen

Det blev højst overraskende Movistar Riders, der toppede gruppe C i ESL Pro League Sæson 15.

Det står klart, efter de sidste kampe i gruppen søndag aften løb af stablen.

Inden de sidste kampe stod det klart, at Movistar Riders, Players og Liquid var videre fra gruppen, og her var Movistar Riders bedst indbyrdes.

Foruden at slå Liquid, så havde de også besejret Players, der udgøres af de fem Gambit-spillere. Gambits startfemmer er dog tvunget til at stille op under neutralt navn, da organisationen bag har forbindelser til det russiske regime.

Movistar Riders slog i sidste gruppekamp amerikanske Party Astronauts, og dermed kronede de et flot gruppespil, hvor de er første hold til at gå ubesejret gennem gruppespillet i ESL Pro League Sæson 15.

Tyske BIG, der er blandt de 20 bedste hold i verden, sluttede højest overraskende uden for de tre slutspilsgivende pladser.

Dermed er de direkte i kvartfinalen, mens Liquid og Players skal igennem en kamp yderligere, inden en eventuel kvartfinale venter.

Foruden de tre hold fra gruppe C, har vi også fået sat navn på de seks andre hold fra henholdsvis gruppe A og B, som er videre til slutspillet. Her er der flere danskere i blandt. De hold er markeret med fed på listen her:

NIP

ENCE

FaZe

Entropiq

fnatic

FURIA

Danskergruppe venter

Senere i denne uge får vi også de danske stjernehold Heroic og Astralis i ilden. De er begge i gruppe D, der er den sidste gruppe i ESL Pro League Sæson 15.

Hele gruppen ser ud som følger:

Astralis

Heroic

NaVi

Complexity

Evil Geniuses

AGO

Gruppen skydes i gang onsdag den 30. marts og kan følges på TV 2 PLAY og TV 2 Zulu eller gratis på Twitch.

Slutspillet i ESL Pro League afvikles fra tirsdag i næste uge med finalen søndag eftermiddag. Der er en præmiepulje på knap 5,6 millioner kroner. Heraf tager vinderen 1,2 millioner kroner. Desuden får hvert hold omkring 34.000 kroner yderligere for hver sejr i gruppespillet.