Værste resultat i fire år

Da Astralis fredag missede slutspillet, var det første gang siden 2017, det er sket for det danske stjernehold

Astralis er højst overraskende ude af ESL Pro League.

Det står klart, efter de fredag aften tabte til landsmændene fra Heroic, og dermed når Astralis ikke slutspillet i turneringen. Det er første gang siden 2017.

Astralis har gennem gruppespillet, der er første turnering efter sommerpausen, ikke ramt niveau, og det er således blevet til nederlag til Heroic, Vitality og ENCE, der er de tre hold, der går videre fra gruppen.

Turneringen var samtidig første gang, at Astralis spillede med deres nyeste ansigt, 18-årige Philip ‘Lucky’ Ewald, der tidligere på sommeren blev hentet ind fra Tricked.

I fredagens sidste gruppekamp mod Heroic skulle der et mirakel til, hvis Astralis skulle gøre sig forhåbninger om avancement. ENCE, som var det eneste hold, Astralis kunne nå at overhale, var i forvejen bedre indbyrdes, og de skulle derfor tabe deres kamp, mens Astralis skulle slå Heroic.

Hverken ENCE-nederlaget eller Astralis-sejren kom dog i hus, og dermed må Astralis tage til takke med en fjerdeplads i gruppen.

Heroic ubesejret gennem gruppen

Mens Astralis ikke fandt formen til ESL Pro League, så ser det anderledes godt ud for Heroic, der med sejren over Astralis cementerede, at de ikke har ligget på den lade side i ferien.

De er nemlig ubesejrede i gruppespillet, og de tangerer dermed deres seneste præstation i gruppespillet, hvor de i foråret ligeledes vandt samtlige fem gruppekampe. I foråret endte de endda med at gå hele vejen.

Om det også går sådan denne gang, må vi vente at se, når slutspillet i ESL Pro League skydes i gang den 7. september. Heroic er qua deres førsteplads direkte videre til kvartfinalen.

Der er en samlet præmiepulje på 4,7 millioner kroner.