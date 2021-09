Vagthund åbner undersøgelse mod danske stjerner

Esportens vagthund, ESIC, indleder nu en undersøgelse af, om Heroic-spillerne var vidende om, at deres daværende træner Nicolai ‘HUNDEN’ Petersen sidste år udnyttede en fejl i CS:GO til at snyde, også kendt som coach-bug-skandalen.

Det skriver ESIC i en pressemeddelelse mandag eftermiddag, efter Nicolai ‘HUNDEN’ Petersen har forsynet dem med materiale, der ifølge ‘HUNDEN’ beviser, at flere af spillerne var vidende om, at han brugte coach-buggen til at snyde mod blandt andre Astralis.

- Den 4. september 2021, sendte Mr. Petersen (HUNDEN red.) informationer til ESIC, som han påstår indeholder beviser på, at flere af spillerne, som spillede for Heroic, da Mr. Petersen udnyttede coach-buggen, var medskyldige i denne udnyttelse. På trods af, at denne påstand står i modsætning til tidligere udtalelser fra Mr. Petersen, så har ESIC åbnet en formel efterforskning af sagen, skriver ESIC blandt andet.

Nyheden kommer få dage efter, at en historie fra TV 2 Sport kom ud, hvor det kom frem, at flere spillere fra Heroic med overvejende sandsynlighed vidste, hvad ‘HUNDEN’ lavede.

Selvom ESIC har åbnet en undersøgelse mod spillerne, er Heroic stadig at finde til slutspillet i ESL Pro League sæson 14, der afvikles i denne uge. Her er holdet klar til kvarfinalen efter deres sejre i gruppespillet.

Heroic lukker i på pressemøde

Mandag i denne uge var der pressemøde forud for netop slutspillet, og her nægtede Heroic-spillerne at svare på spørgsmål om sagen. Heller ikke årsagen til tavsheden ønskede Casper ‘cadiaN’ Møller og resten af holdet at svare på.

René ‘TeSeS’ Madsen satte dog et par ord på, hvordan det har påvirket forberedelserne til turneringen, hvor Heroic er forsvarende mestre:

- Det er rigtig hårdt, for at være ærlig, sagde den 20-årige dansker og fortsatte:

- Der er meget had, men vi har stået over for så meget støj før, når vi har spillet, og vi har altid præsteret under det. Det er ikke sådan, at jeg er fuldstændig vant til det, men jeg er altid 100% fokuseret, når jeg spiller.

De fem spillere, der var en del af Heroic, da coach-buggen blev udnyttet var følgende: