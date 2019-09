Vanvittige tal: Astralis banker Bendtner

Der var ikke et øje tørt i Mercedes Benz Arena i Berlin søndag aften, da det danske Counter-Strike hold Astralis hentede holdets fjerde major – det største inden for Counter-Strike.

Det samme kan nærmest siges, da fodboldspilleren Nicklas Bendtner på septembers første dag skrev under på en kontrakt med de forsvarende danske mestre fra FC København.

Et par nyheder, der begge har trukket stor opmærksomhed til sig.

Især nyheden om Bendtners skifte har fyldt godt i den samlede sportspresse, men ser man på engagementet på sociale medier, især Instagram, så er det Astralis-drengene, der har førertrøjen på.

Ifølge tal, som Casper Heiselberg, digital chef i FC København, har delt på LinkedIn, så nåede FC København hele 174,411 interaktioner på Instagram i sidste uge, hvor Nicklas Bendtner blev offentliggjort som holdets nye nummer 32.

Over 100 millioner impressions

Selv om det er store tal for den nok største superligahistorie længe, så er der til sammenligning et stykke op til Astralis’ tal på sociale medier efter major-sejren i Berlin.

Således nåede holdets officielle kanaler på Twitter, Facebook og Instagram mere end 32,5 millioner impressions under finalerne, hvor næsten to millioner engagements bidrog til et samlet reach på lidt over 10 millioner, hvoraf langt størstedelen var fra Skandinavien, Europa og Nordamerika.

Hovedparten af Astralis’ følgere er unge voksne mellem 18-34 år, som normalt er svære at engagere i traditionelle medier og som ofte gør brug af ad-blockers, siger Jakob Lund Kristensen, medstifter og CCO i Astralis Group.

- Når vi rammer over 30 millioner impressions på de officielle kanaler, kan du snildt gange det tal med både tre og fire, da spillerne alene bidrager med mindst det samme per opslag. Jeg tør godt sige, at vi samlet set er over 100 millioner impressions i løbet af Major-finalerne på tværs af alle kanaler, siger Jakob Lund Kristensen.

- Det viser lidt om, hvor langt vi når ud, men endnu vigtigere er det store engagement, vi oplever. Esports-fans er digitalt indfødte og vant til direkte kommunikation, og vi har fra start valgt at lægge stor vægt på at skabe vedkommende, relevant og aktuelt indhold - og engagere os i dialogen.

- Samtidig arbejder vi med en meget klar kommunikationsstrategi, hvor vi kortlægger logistikken for de enkelte budskaber, men også tør være impulsive og invitere fans og interessenter helt tæt på, siger Jakob Lund Kristensen.

Astralis slog i major-finalen Avangar med 2-0. Holdet ligger efter sejren nummer to på verdensranglisten. Næste opgave for holdet er New York ESL One sidst i september.

