Verdens bedste er kåret

Verdens bedste CS:GO-spiller hedder for andet år i træk Mathieu ‘ZywOo’ Herbaut.

Det står klart, efter første- og andenpladsen på verdensranglisten blev offentliggjort onsdag.

Her gentager placeringerne fra sidste år sig, og franskmanden kommer ind som nummer 1 foran ukraineren Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev, der i 2018 snuppede førstepladsen på listen.

‘ZywOo’ er blot 20 år og har været en del af verdenseliten siden oktober 2018, hvor han skrev under med det franske hold Vitality. Her er han stadig og for nylig skrev han under på en kontraktforlængelse, der gælder til 2024.

Prisen som verdens bedste får han efter et år, hvor det er blevet til to store turneringssejre med sit hold. Senest hev de et trofæ hjem i december, og i løbet af 2020 har ‘ZywOo’ vundet prisen som turneringens bedste spiller i seks turneringer.

På verdensranglistens top 20 har fem danskere også fået plads. Således er Martin ‘stavn’ Lund fra Heroic havnet på 12. pladsen, Emil ‘Magisk’ Reif fra Astralis på 11. pladsen og Peter ‘dupreeh’ Rasmussen også fra Astralis på 9. pladsen. Benjamin ‘blameF’ Bremer fra Complexity har fået en 6. plads, mens Nicolai ‘device’ Reedtz fra Astralis har fået 3. pladsen.

Syv år i streg: Device indtager topplacering

Netop i disse dage dyster verdensetteren mod blandt andet Astralis i turneringen BLAST Premier Global Final. Her er præmiepuljen er på svimlende 6,1 millioner kroner, og finalen spilles søndag i denne uge.

Hele verdensranglistens top 20 ser således ud:

1. Mathieu ‘ZywOo⁠’ Herbaut – Vitality

2. Aleksandr ‘⁠s1mple’ Kostyliev – NaVi

3. Nicolai ‘device’ Reedtz – Astralis

4. Nikola ‘⁠NiKo⁠’ Kovač – G2

5. Denis ‘⁠electronic⁠’ Sharipov – NaVi

6. Benjamin ‘blameF’ Bremer – Complexity

7. Robin ‘⁠ropz’ Kool – mousesports

8. Jonathan ‘EliGE’ Jablonowski – Liquid

9. Peter ‘dupreeh’ Rasmussen – Astralis

10. Florian ‘⁠syrsoN⁠’ Rische – BIG

11. Emil ‘Magisk⁠’ Reif – Astralis

12. Martin ‘⁠stavn⁠’ Lund – Heroic

13. Nemanja ‘huNter-’ Kovač – G2

14. Yuri ‘⁠yuurih⁠’ Santos – FURIA

15. Ludvig ‘⁠Brollan’ Brolin – fnatic

16. Henrique ‘⁠HEN1⁠’ Teles – FURIA

17. Freddy ‘KRIMZ’ Johansson – fnatic

18. Kaike ‘⁠KSCERATO⁠’ Cerato – FURIA

19. Justin ‘⁠jks⁠’ Savage – Complexity

20. Vincent ⁠’Brehze⁠’ Cayonte – Evil Geniuses