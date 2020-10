Verdens bedste hold dumper

Første turnering som verdens bedste hold endte forfærdeligt for Heroic, der røg ud med et brag

Heroic fik en horribel start som verdens bedste CS:GO-hold, da danskerne røg ud med af IEM New York med et brag.

Mandag aften rykkede det unge hold op på førstepladsen på verdensranglisten, og allerede dagen efter startede turneringen, som Heroic var favorit i.

Heroic tabte første kamp i gruppespillet til FaZe, der har været inde i en meget skidt periode med nederlag efter nederlag. Derefter ventede tyske BIG, som danskerne heller ikke kunne besejre.

Gruppespillet blev derfor endestationen for Heroic, der formentlig mister titlen som verdens bedste hold allerede på mandag efter det skuffende exit.

Inden IEM New York havde de fire sidste turneringer budt på to førstepladser, en andenplads og en tredjeplads. Det pakkede program har tæret på Heroic.



- Fire turneringer i streg, hvor vi er nået rigtig langt, og ingen fridage, har gjort ondt på os. Vi har ikke spillet op til vanlig standard i de sidste par kampe. Nu er det tid til at gense kampene, forny os selv og komme ind i en god periode igen, skriver holdkaptajn Casper ‘cadiaN’ Møller om holdets exit på Twitter.

Udover ‘cadiaN’ består Heroic af Johannes ‘b0RUP’ Borup, Nikolaj ‘niko’ Kristensen, René ‘TeSeS’ Madsen og Martin ‘stavn’ Lund.

Det danske hold spiller sin næste turnering om syv dage, når DreamHack Open Fall skydes i gang. Hold som Astralis, North og mousesports er også på deltagerlisten, når der dystes om præmiepuljen på 728.000 kroner.