Verdens bedste kommer til Danmark

Meget tyder på, at verdens bedste CS:GO-spiller Oleksandr 's1mple' Kostyliev igen er klar til at tørne ud for NaVi, når knockoutfasen af BLAST Premier Fall-gruppespillet fortsætter senere i denne uge.

Natten til tirsdag har den ukrainske verdensstjerne nemlig tweetet, at han flyver til Danmark.

I sidste uge kom det ellers frem, at 's1mple' ikke tog med NaVi til København for at spille gruppespillet i BLAST Premier Fall, der i weekenden blev skudt i gang i BLAST's studier i København.

I stedet gjorde NaVi brug af akademispilleren Daniil 'headtr1ck' Valitov, der også tidligere har været stand-in for NaVi. Det viste sig i første omgang at kunne ses på serveren, da NaVi tabte åbningskampen i gruppe B til Complexity.

Det lykkedes dog for holdet at redde æren, da de efterfølgende slog G2 for så at få revanche mod Complexity og til sidst slå Liquid i gruppefinalen.

Gruppesejren betyder, at NaVi nu blot er én kamp fra at sikre en billet til BLAST Premier Fall Final, der spilles i Royal Arena til november. I knockoutfasen venter enten G2, BIG og Vitality.

Her spilles første rundes kamp torsdag i denne uge mellem BIG og G2. Vinderen af det opgør møder Vitality, og vinderen af den kamp skal så møde NaVi i den afgørende kamp.

Skulle 's1mples' rejse til Danmark betyde, at NaVi igen kan nyde godt af verdensstjernen, vil NaVis holdkort til resten af turneringen se ud som følger: