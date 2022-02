Verdens bedste: Min by bliver angrebet

Hele verden holder vejret, mens sirener og bombebrag lyder i Ukraine.

Reaktioner fra verdens ledere strømmer ind, og markante skikkelser i sportens verden har også givet sine meninger til kende.

En af dem er verdens bedste Counter-Strike-spiller.

Aleksandr 's1mple' Kostyliev kommer fra Ukraine og fordømmer lige nu de scener, der udspiller sig i landet og i hans fødeby Kijev - Ukraines hovedstad.

- Min by er under beskydning, skriver den 24-årige Natus Vincere-spiller (NaVi) på Twitter, hvor han også udstyrer meddelelsen med "r fck n", der kan oversættes til 'right fucking now'.

Tidlig torsdag morgen dansk tid erklærede den russiske præsident Vladimir Putin en militær operation i Ukraine, og kort efter hørte Ekstra Bladets udsendte i Kijev eksplosioner i byen.

Den bedste i verden

Allerede sent onsdag aften, før den russiske invasion, gik Aleksandr 's1mple' Kostyliev til tasterne på Twitter, hvor han bebudede, at han håber på fred i Ukraine.

Det sker, mens han spiller den store Counter-Strike-turnering IEM Katowice, hvor NaVi er sikret en plads i semifinalen.

På Instagram har det danske stjernehold Astralis også erklæret sin støtte med et billede af sit eget logo i de ukraniske blå og gule farver.

I 2021 blev han af det etablerede Counter-Strike-medie HLTV kåret til klodens bedste spiller. Det samme gjorde han i 2018, mens han i 2019 og 2020 var henvist til andenpladsen.

Natus Vincere er et ukranisk mandskab.

