Verdens bedste spiller kåret

Sent lørdag aften blev HLTV Award Show 2022 afholdt i Stockholm, hvor CS:GO-spillere og trænere fra hele verden var samlet til en prisuddeling, der hyldede de allerbedste CS:GO-spillere gennem hele 2022.

Danske HLTV.org, der afviklede eventet, uddelte blandt andet priser til årets bedste kaptajn, kvindelige spiller, bedste hold og en række andre kategorier.

Den mest prestigefyldte pris af dem alle var til sidst i showet, der blev sendt live på Twitch, hvor verdens bedste CS:GO-spiller i 2022 skulle kåres.

Ikke særligt overraskende var det ukrainske Oleksandr ‘s1mple’ Kostyliev, der, for andet år i streg og for tredje gang i karrieren, løb med titlen for næsen af franske Mathieu ‘ZywOo’ Herbaut og russiske Dmitry ‘sh1ro’ Sokolov.

Den ukrainske superstjerne gav en tale helt inde fra hjertet, hvori han takkede sine holdkammerater, der har støttet ham i de cirka 300 dage, hvor han ikke har kunne være i Ukraine grundet den igangværende krig.

‘s1mple’ åbnede op omkring, hvordan krigen har præget ham mentalt gennem hele 2022. Den 25-årige ukrainer sluttede af med, at esporten viser, at vi alle kan enes på tværs af nationalitet og andet, og at vi gennem esport kan ændre verden.

Og til sidst blev der selvfølgelig sendt støtte til hjemlandet med ordene "Slava Ukraini".

Der var dog også lidt at glæde sig over, hvis man så showet iført de rød-hvide briller, da Finn ‘karrigan’ Andersen fra FaZe blev kåret som årets bedste holdkaptajn. Derudover blev hans hold, FaZe, kåret som årets bedste hold.