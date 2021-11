Verdensettere stærkest af alle i Royal Arena

Franske Team Vitality ødelagde Astralis-festen i semifinalen i Royal Arena, men i finalen ved Blast Premier Fall Final måtte franskmændene se sig slået.

Verdens for tiden klart bedste Counter-Strike-hold, russisk-ukrainske Navi, var alle andre hold overlegne gennem hele turneringen med deltagelse af otte af verdens bedste hold.

I finalen bed franskmændene pænt fra sig på andet map, men da det hele skulle afgøres, tog Navi en sikker sejr og vandt 2-1.

Sejren indbringer Navi næsten 1,5 millioner kroner, mens Vitality må nøjes med 560.000 kroner for andenpladsen.

De danske hold i turneringen, Astralis og Heroic, blev henholdsvis nummer tre og fire. Endnu har intet dansk hold vundet Blast-turneringen på hjemlig grund i Royal Arena.

Årets turnering var den fjerde udgave i København. Første gang var i 2017, mens udgaven i 2020 blev aflyst grundet coronapandemien.

På første map i finalen, der blev spillet over maksimalt tre maps, kom den østeuropæiske gigant buldrende ud og bragte sig på 5-0.

Vitality fik svaret flot igen. Det lykkedes at bringe lidt spænding tilbage, men Navi var stærkeste og bragte sig foran med map-sejr på 16-12.

På andet map var det franskmændene, som kom flyvende ud. De bragte sig på 6-0, før Navi rørte på sig, men det var kortvarigt. Ved pausen var stillingen 11-4 til Vitality.

Det hul var for stort til at kunne hente. Selv for verdensetterne. Vitality tvang finalen ud på et afgørende map efter 16-6.

Det var som om, det vækkede favoritterne. Navi accelererede og gik i front med 7-1 og gik til pausen foran hele 12-3.

Vitality havde intet modsvar, og Navi lukkede kampen med 16-7.