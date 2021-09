Verdensettere vinder stort millionbeløb

NaVi er vindere af CS:GO-turneringen ESL Pro League Sæson 14.

Det står klart, efter de søndag aften slog franske Vitality 3-2 i en marathonfinale, der strakte sig over mere end seks timer.

Sejren i ESL Pro League udløser en præmie på 1,23 millioner kroner til det russisk-ukrainske mandskab, der har verdensstjernen Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev på holdkortet.

‘s1mple’ er tidligere i karrieren blevet kåret til verdens bedste spiller, og regnes af mange for at være favorit til at tage titlen igen til januar. Han blev søndag kåret til turneringens bedste spiller.

Ekstra milliongevinst

Sideløbende med de mange CS:GO-turneringer, der afløser hinanden i løbet af sæsonen, kører det såkaldte Intel Grand Slam-regnskab.

Det går kort og godt ud på, at holdene der vinder de store turneringer også er med i opløbet om en Intel Grand Slam.

Her skal holdene vinde fire ud af 10 turneringer, hvoraf mindst én af de vundne turneringer skal være enten IEM Katowice, IEM Cologne eller en Major. Her har NaVi vundet de to førstnævnte samt DreamHack Masters Spring og nu ESL Pro League.

Foruden æren giver en Intel Grand Slam også en bonus på 1 million dollars, knap 6,3 millioner kroner, til holdet. Det er kun Astralis og Liquid, der tidligere har vundet en Intel Grand Slam.

Havde Vitality taget sejren søndag havde de udløst en såkaldt Giant Killer-bonus, hvor de ved at nægte NaVi sejren på målstregen kunne stikke knap 630.000 kroner i lommen.

Sådan gik det som bekendt ikke, og NaVi kan i stedet tage over 7,5 millioner kroner med hjem samt det eftertragtede trofæ.

Heroic nåede længst af de danske mandskaber. De nåede semifinalen, hvor netop NaVi blev for stærke. Astralis gik ikke videre fra gruppespillet.

Top 8 i turneringen var som følger: