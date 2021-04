Verdensstjerne sætter gang i Astralis-spekulationer

Rygterne om en snarlig udskiftning på det danske stjernehold tager til, efter den ukrainske superstjerne på det seneste har antydet, at der er ændringer på vej.

Der er muligvis ændringer på vej i Astralis-lejren.

I hvert fald hvis man skal tro de rygter, som den ukrainske verdensstjerne Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev pustede liv i for nylig.

På en livestream fortæller ‘s1mple’, der spiller for NaVi, nemlig om den seneste træning, han og holdkammeraterne har haft mod Astralis.

- Jeg var chokeret over at se Astralis’ opstilling til træningen. Jeg kan ikke sige mere, men I bliver også chokerede, det lover jeg, siger den ukrainske superstjerne.

Natten til torsdag, i løbet af en ny livestream, åbnede ‘s1mple’ så endnu mere op for den pågældende træning mod Astralis, da han afslørede, at stjernen Nicolai ‘device’ Reedtz ikke var med for Astralis.

- Ved I, hvilken spiller jeg ikke så, da vi spillede mod Astralis? Jeg så ikke ‘device’ spille overhovedet, lyder det fra ‘s1mple’.

Gammel kending rygtet tilbage

Resultaterne har ikke været prangende på det seneste for Astralis, der ellers er vant til at træde øverst på skamlen, når en turnering er færdigspillet.

Senest røg Astralis ud i første runde i BLAST Premier Spring Showdown, mens det også blev til kvartfinaleexit i ESL Pro League og i IEM Katowice-turneringen.

De svingende resultater har fået flere til at spekulere i, at danske Patrick ‘es3tag’ Hansen kan være på vej til Astralis. Han spillede også for holdet i en periode sidste år, inden han skiftede til amerikanske Cloud9 i en handel, der gjorde ham til en af de dyreste spillere i historien.

Siden da har Cloud9 trukket sig midlertidigt fra CS:GO på grund af corona-pandemien, og ‘es3tag’ er derfor fri til at søge andre græsgange.

Astralis ønsker ikke at kommentere på det, ‘s1mple’ fortæller om holdets træning.