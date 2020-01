- Vi er Danmarks næstbedste CS-hold

Selvtilliden fejler ikke noget hos det danske Counter-Strike-hold MAD Lions, og det forstår man godt.

Holdet har hele den sidste del af 2019 vist en stærk formkurve, som holdet også har taget med sig ind i 2020.

I begyndelsen af året kvalificerede holdet sig således til IEM Katowice, og fredag var det så blevet tid til årets første LAN-turnering ved DreamHack Open Leipzig.

Her var der fredag dømt danskeropgør en masse, da både MAD Lions, North og Heroic alle var placeret i gruppe B. Mens North tidligt på dagen overlegent slog Sprout, så gjorde MAD Lions det samme ved Heroic i BO1-opgøret, der blev spillet på Dust2.

MAD Lions kørte sejren hjem med 16-10, hvilket sikrede gruppefinalen mod North fredag aften.

North og den tilbagevendte kaptajn Mathias 'MSL' Lauridsen havde dog ikke meget held med at stoppe MAD Lions på Mirage, og med endnu en sejr på 16-10 er MAD Lions videre i turneringen til stor glæde for Frederik 'roeJ' Jørgensen, der sammen med sine holdkammerater havde noget at bevise overfor de andre danske hold i Leipzig.

- Jeg synes, at vi beviste, at vi det næstbedste hold i Danmark. Vi har været tæt på de andre længe, men nu har vi slået både North og Heroic i en bedst ud af tre, og i en bedst ud af én i dag, så jeg synes helt sikkert, at vi er det næstbedste, danske hold, lød det fra 'roeJ', der regner med, at MAD Lions kommer til at gå langt i turneringen.

- Lige nu er vi ret komfortable selv på vores svage maps, så det skal nok overraske nogle hold fremadrettet.

MAD Lions holder fri lørdag, da holdet med to sejre er kvalificeret til semifinalen. heroic spiller lørdag mod Sprout, og vinderen af det opgør skal senere møde North.

