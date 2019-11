- Vi spiller det bedste nogensinde

Det var lidt af en nedtur, som det danske Counter-Strike-hold Astralis skulle have rystet af sig, da holdet tidligere på ugen indledte IEM Beijing.

For blot en uge siden måtte danskerne, både spillere og fans, skuffede forlade Royal Arena i København, da det ikke lykkedes Astralis at komme helt til tops ved BLAST Pro Series. Årets helt store højdepunkt for Astralis.

Dengang var det blandt andre FaZe Clan, der udspillede Astralis ved at vinde 16-2. Meget ukarakteristisk for det danske mandskab, der sjældent bliver kørt over på så overbevisende måde.

Lørdag formiddag var hævnens time dog kommet mod FaZe Clan, der også vandt turneringen i København. Med de uhørte cifre 16-0 og 16-2 spillede Astralis sig i finalen ved IEM Beijing.

En stærk måde at give svar på tiltale, lyder det fra Peter 'Dupreeh' Rasmussen, der var flyvende på første map.

- Vi havde måske lidt at bevise over for os selv i forhold til vores præstation i København, hvor vi ekstremt gerne ville vise os fra vores bedste side. I dag viser vi så lidt af vores topniveau, for vi spiller noget af det bedste Counter-Strike, vi nogensinde har gjort.

- Vi vinder 32-2 over to maps, og det er nok det største, vi nogensinde har vundet i en bedst ud af tre. Vi gør det så i en semifinale over FaZe, som med nogle af verdens bedste spillere på holdet vandt BLAST i København for bare en uge siden.

- Det giver et godt billede af det, vi arbejder med i Astralis - altid at kigge frem, og aldrig gå helt ned, trods bump på vejen, siger 'Dupreeh'.

