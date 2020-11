Vikingerne vil plyndre sig til førstepladsen

Lyngby Vikings-mandskabet har mulighed for at løbe fra rivalerne i Elgiganten Ligaen, hvis de bliver sejrherrerne i holdets fire opgør her til aften.

Ligaens grundspil er ved at nå til vejs ende, og der er derfor vigtige point at hente i de resterende spillerunder, hvis holdene vil en tur forbi slutspillet, der har mere end 40.000 kroner på spil.

Et af ligaens tophold, Lyngby Vikings, har ikke andet end at sejre i tankerne, idet alt andet vil være set som meget skuffende.

- Det vil være skuffende ikke at vinde Elgiganten Ligaen, da vi har sat det at vinde ligaen som en målsætning. Så det vil selvfølgelig være en skuffelse ikke at kunne gøre dette til en realitet, udtaler Rasmus ‘raalz’ Steensborg fra Lyngby Vikings.

I sidste sæson blev resultat ikke helt, hvad de havde håbet på i Lyngby-lejren, og det kan opvejes med en sejr i denne sæson af ligaen.

- Det er super tæt lige nu, men vi har sat som målsætning og prioritet, at vi gerne ser os selv stå som det vindende hold, når finalen er spillet, fortæller raalz fra Lyngby Vikings.

Bunden af ligaen udgøres fortsat af Alpha og IGNITE, der stadig prøver at skyde sig væk fra nedrykning og dermed sikre sig endnu en sæson i Danmarks stærkeste liga.

Aftenen byder på disse kampe:

18:00 - ESIMED vs. Tricked

18:00 - Copenhagen Flames vs. MASONIC (TV)

18:00 - Aalborg Rebels vs. Lyngby Vikings

18:00 - AGF vs. IGNITE

19:00 - Lyngby Vikings vs. AGF (TV)

19:00 - IGNITE vs. Atlando

19:00 - Copenhagen Flames vs. ESIMED

20:00 - Copenhagen Flames vs. Enable

20:00 - ESIMED vs. AGF

20:00 - Lyngby Vikings vs. MASONIC (TV)

20:00 - Atlando vs. Sørby Flames

20:00 - Sørby Flames vs. IGNITE

21:00 - Tricked vs. Atlando (TV)

21:00 - MASONIC vs. Enable

21:00 - Lyngby Vikings vs. ESIMED

22:00 - Aalborg Rebels vs. Copenhagen Flames (TV)

22:00 - Enable vs.Tricked

Holdene møder hinanden to gange i løbet af grundspillet, hvorefter de seks bedste går videre til slutspillet. Nummer 11 og 12 rykker ned, mens nummer 10 skal kæmpe om overlevelse.

Sæsonen slutter den 26. november, hvor finalen i slutspillet afvikles. Det forventes at være enten Lyngby Vikings, Copenhagen Flames, Tricked eller AGF, der vinder CS:GO ligaen. AGF har vundet de sidste to sæsoner.

Udover ‘raalz’ tæller Lyngby Vikings’ holdkort også Malthe ‘Twinx’ Jensen, Thomas ‘birdfromsky’ Due-Frederiksen, Casper ‘Cabbi’ Jensen og Mathias ‘Maccen’ Madsen.

Lyngby Vikings er rangeret som Danmarks syvende bedste hold, mens AGF og Copenhagen Flames ligger henholdsvis nummer seks og otte på ranglisten. Tricked ligger nummer ni.