Vild dag i vente for danskerne

En ny dag er over os i BLAST Premier World Final, og onsdag er der hele tre kampe på programmet i den store turnering, hvor præmiepuljen er på hele 6,6 millioner kroner.

Begge danske hold, Astralis og Heroic skal i ilden, og det er fanfavoritterne fra Astralis, der klokken 16:30 spiller deres første kamp i turneringen.

Her tager de imod verdensranglistens nummer to, franske Vitality, der har verdensstjernen Mathieu 'ZywOo' Herbaut på holdkortet. Han blev i januar kåret til verdens bedste spiller for andet år i træk. For Astralis' vedkommende bliver det første kamp siden den skuffende præstation til IEM Winter, hvor Astralis røg ud af gruppespillet.

Mødet med Vitality bliver også en chance for revanche til danskerne. For da de to hold stod overfor hinanden i Royal Arena i slutningen af november, var det nemlig Vitality, der tog sejren.

Det var vild stemning i Royal Arena, hvor Counter Strike turneringen BLAST løb af stablen. Folk i alle aldre og fra hele verden er dukket op for at støtte deres ynglings hold.

Svær kamp i vente

Onsdag aften skal vi have Heroic i kamp igen, efter de tabte til russiske Gambit i deres åbningskamp tirsdag. Denne gang er det dog noget nær hårdest mulige modstand, der venter. De står nemlig overfor verdensetterne fra NaVi, og denne gang er det vind eller forsvind for begge mandskaber.

Heroic har endnu ikke vundet over NaVi i 2021, der i den grad har været NaVi's år. For udover at vinde syv store turneringer, heriblandt det uofficielle verdensmesterskab, Majoren, så har de også ligget nummer ét i verden siden midten af juli.

Oven i det bruger Heroic en stand-in i form af Johannes 'b0RUP' Borup, da holdets store stjerne Martin 'stavn' Lund har meldt afbud på grund af private årsager.

Dansk stjerne sidder ude

Der er dog også dansk islæt i dagens første kamp mellem G2 og NIP. NIP har nemlig normalt to danskere på holdkortet i form af Patrick 'es3tag' Hansen og megastjernen Nicolai 'device' Reedtz. Sidstnævnte har dog været nødsaget til at melde afbud på grund af sygdom, og NIP har derfor hevet en akademispiller op på førsteholdet.

De møder Major-finalisterne fra G2 klokken 13:30.

Det hele kan ses på både BLAST's kanaler på Twitch og YouTube eller på TV 2 Play.

Dagens kampe til BLAST Premier World Final er som følger: