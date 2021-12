Vild finaledag i vente i Brøndby

Nu er tiden inde til, at vinderen skal krones, når det i dag går løs til årets sidste store Counter-Strike-turnering, der afvikles i BLASTs studier i Brøndby.

Der er således masser på spil til megaturneringen, hvor vinderen kan rejse hjem til jul og nytår ca. 3,3 millioner kroner rigere.

Det bliver dog uden dansk islæt, når dagens kampe skydes i gang klokken 14:30. Her brager franske Vitality sammen med russisk/ukrainske NaVi.

De danske hold var ellers godt repræsenteret og nød også fordel af at kunne spille på dansk grund under trygge rammer. Desværre blev både Astralis og Heroic elimineret før det rigtig blev sjovt og gik fra BLAST Premier World Final med en henholdsvis 5.-6-. og 7.-8.plads.

Der er dog stadig masser af spænding i vente, når verdens nummer et og to i form af NaVi og Vitality brager sammen om en plads i finalen mod russiske Gambit, der spilles 18:30.

Russisk favoritstatus

Det russisk/ukrainske NaVi-mandskab kom ind til turneringen som verdensmestre, efter de i starten af november tog trofæet ved PGL Major Stockholm. Derfor er det også NaVi, der står som klare favoritter til dagens opgør.

Anført af den ukrainske superstjerne, Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev, var det således også alles klare forventning, at NaVi uden større problemer ville hente trofæet her ved årets sidste turnering, men det blev der rokket ved - allerede på første spilledag - da den mægtige verdensetter led et choknederlag mod amerikanske Liquid.

Nu har NaVi dog kæmpet sig tilbage i turneringen og er fulde af selvtillid, efter de lørdag aften eliminerede deres tidligere bøddel i form af Liquid. De er derfor klar til dagens opgør mod franske Vitality, de ikke har tabt til i over et år.

Det bliver dog ingen dans på roser mod Vitality, der, med den sprudlende, 21-årige Mathieu ‘ZywOo’ Herbaut på holdkortet, har sigtekornet rettet direkte mod en plads i finalen, hvor endnu et russisk mandskab venter.

Sultne russere venter i finalen

Her er det nemlig et sultent Gambit-hold, man skal krydse klinger med, hvis man vil hente pokalen og førstepræmien på ca. 3,3 millioner med hjem fra årets sidste turnering.

Gambit var i løbet af hele online-æraen - da COVID-19 var på sit højeste - det mest dominerende hold i verden, men det har ændret sig, efter turneringerne er kommet tilbage i studierne og med tilskuere.

LAN-miljøet og tilråb fra modstanderne lægger nemlig et ekstra pres på mange af de uerfarne spillere, og det har Gambit ikke formået at absorbere i deres seneste par turneringer.

Nu kan de med en sejr i aften lukke munden på de kritikere, der har været efter deres præstationer ved fysiske LAN-turneringer. Før det kan lade sig gøre, skal vi dog finde aftenens anden finalist, når Vitality og NaVi skal krydse klinger 14:30.

Der er to kampe på programmet søndag. De kan ses på både BLAST's kanaler på Twitch og YouTube eller på TV 2 Zulu.

Dagens kampprogram:

14:30 - Vitality vs. NaVi

18:30 - Gambit vs. Vitality/NaVi

Sådan fordeler præmiepuljen på 6,6 millioner kroner sig:

pladsen ~ 3,3 millioner kroner pladsen ~ 1,65 millioner kroner pladsen ~ 794.000 kroner pladsen ~ 330.000 kroner - Liquid

5.-6. pladsen ~ 165.000 kroner - G2

5.-6. pladsen ~ 165.000 kroner Astralis

7.-8. pladsen ~ 99.000 kroner - NIP

7.-8. pladsen ~ 99.000 kroner - Heroic