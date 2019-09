Vild kamp i vente

De forsvarende Major-mestre fra Astralis kommer på en svær opgave, når de fredag aften spiller kvartfinale ved StarLadder CS:GO Majoren i Berlin.

I Mercedes Benz Arena, foran op mod 17.000 tilskuere, skal Astralis nedkæmpe turneringens forhåndsfavoritter fra Team Liquid, der suverænt topper verdensranglisten før turneringen.

En position, som Astralis sad på i 14 måneder indtil Team Liquid kom til fadet i foråret. Lige nu har danskerne på tredjepladsen 361 point op til amerikanerne.

Derfor er kampen også kvartfinalernes helt store opgør; en moralsk finale mellem de forsvarende mestre fra Astralis, der har vundet de seneste to Majors i henholdsvis Katowice og London, og Team Liquid, der har kursen sat mod holdets første triumf i en Major.

Amerikansk overhånd

Selv om amerikanerne på papiret ser skræmmende ud, så har det ikke været en turnering på cruise control indtil videre.

Med både nederlag til amerikanske NRG samt australske AVANGAR var holdet tæt på et exit, men med sejre over danske North og Mousesports fik de vendt tingene, så det nu er Astralis, der venter i kvartfinalen.

Senest de to hold mødte hinanden var tilbage i juni under ESL Pro League Season 9 Finals, hvor Team Liquid sendte danskerne ud i kvartfinalen, og senere vandt turneringen.

Fredagens kvartfinale i Berlin vil være holdenes sjette indbyrdes opgør i år. En statistik, som Team Liquid kan være godt tilfredse med, da de indtil videre har vundet tre ud af fem.

Viser god form

Astralis, der har haft et turbulent 2019 med dalende resultater og ny ejerkreds, har dog vist god form hidtil under Majorens gruppefase.

Russiske DreamEaters var intet problem at komme forbi i første kamp, der blev vundet 16-9 på Dust2, mens det samme gjorde sig gældende dagen efter mod franske G2, som blev slået 16-7 på Nuke.

Amerikanske NRG var dog for stor en mundfuld for danskerne, der måtte se sig slået 0-2 i en serie på bedst ud af tre. Kvartfinalepladsen og den eftertragtede ’Legend’-status, der giver adgang til næste Major, blev dog sikret i en maratonkamp mod serbiske Cr4zy, hvor der undervejs blev slået rekord for flest runder i én kamp under en Major.

Hele 60 runder blev således spillet i seriens anden kamp på Dust2, som Cr4zy endte med at vinde. Astralis havde dog allerede vundet på Inferno, og tog da også seriens sidste map Vertigo.

Astralis og Team Liquid er sat til at spille i Mercedes Benz Arena klokken 18.30.

De resterende kvartfinaler ser således ud:

ENCE mod Renegades

Vitality mod AVANGAR

NRG mod Natus Vincere (Na’Vi)

