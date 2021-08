Vild kamp sikrer danskerhold slutspillet

Complexity tager den sidste plads i slutspillet til ESL Pro League.

Det står klart, efter de onsdag aften besejrede det østeuropæiske mandskab Virtus.pro 2-1.

I kampen lagde Virtus.pro bedst ud, og det lignede ved første omgang kort proces fra østeuropæerne. Complexity har de tre danskere Benjamin ‘blameF’ Bremer, Patrick ‘es3tag’ Hansen og Niels Christian 'NaToSaphiX' Mohr Sillassen på holdkortet.

Sidstnævnte agerer standin, da holdets tredje dansker Kristian ‘k0nfig’ Wienecke brækkede håndleddet tidligere på måneden og dermed ikke kan være med.

Kampen mod Virtus.pro blev dog vendt af Complexity-holdet, og særligt i næstsidste runde blev det seværdigt. Her fik ‘blameF’ lavet et såkaldt ‘ace’, hvor han nedlagde samtlige fem modspillere, og det gav dermed matchpoint til Complexity, der udnyttede det til at snuppe sejren.

Dermed er Complexity oppe på en nuværende tredjeplads og kan ikke nås af forfølgerne. Det er de tre øverste fra hver gruppe, der går videre til slutspillet.

Gruppen toppes fortsat af det europæiske mandskab OG, der har danske Valdemar ‘valde’ Vangså og Nikolaj ‘niko’ Kristensen på holdkortet. De er indtil videre ubesejrede.

Favoritter skuffer fælt - igen

Onsdagens sidste kamp stod mellem det russiske mandskab forZe og det europæiske hold G2, der lige nu ligger nummer tre på verdensranglisten og inden turneringen var en af favoritterne til at nå langt.

Sådan bliver det dog ikke, for G2 havde i de tre første kampe skuffet fælt og tabt samtlige kampe. Det giver dem en sidsteplads i gruppen, og drømmen om slutspil er nu slukket.

Det sidste søm i kisten kom onsdag aften, da forZe gjorde det af med G2 og til gengæld sikrede sig en plads i det eftertragtede slutspil.

forZe er i øvrigt inviteret til turneringen efter afbud fra det australske hold Renegades. Rejserestriktionerne i Australien gjorde nemlig, at de tidligere på måneden måtte melde fra til ESL Pro League.

Slutspillet skal efter planen skydes i gang den 7. september med finalen den 12. september. Der er en samlet præmiepulje på 4,7 millioner kroner.

De sidste kampe i ESL Pro League gruppe B ser ud som følger: