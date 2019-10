Vild ulykke stopper CS:GO-spiller

CS:GO-spilleren Fernando ‘fer’ Alvarenga, der spiller for brasilianske MIBR, har været involveret i en scooter-ulykke.

Det fortæller han selv på Instagram, hvor han tidligere havde delt et billede, der viser, at han er bundet godt ind efter ulykken. Det er nu blevet fjernet igen.

‘fer’ har brækket venstre kraveben og fået et brud på højre hånd og håndled, fortæller han selv på Instagram.

Ulykken skete, da han faldt af sin scooter med 70 km/t, og selvom han først forsøgte at bide smerten i sig og spille, måtte han overgive sig og tage på hospitalet for at få behandling.

På trods af slynge og forbinding spiller ‘fer’ stadig med i MIBR’s kampe, lyder det fra holdets manager Ricardo ‘dead’ Sinigaglia på Twitter.

