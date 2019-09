Vildt CS-comeback på vej

Efter et år uden et aktivt CS:GO-hold har den amerikanske organisation Dignitas for alvor meldt sig ind i kampen om at komme tilbage til toppen af Counter-Strike.

På en video på holdets sociale medier går organisationens direktør, Michael ’Prindi’ Prindiville, efter at komme i kontakt med spillere, der er sultne efter at nå til tops i international Counter-Strike.

- Vi vil ændre spillet og skabe et dynasti, lyder det fra direktøren.

Og måske der er noget om snakken. Dignitas har i hvert fald en historie for at kaste sig ud i at skabe hold, som får succes.

Blandt andet købte Dignitas også holdet Clutch Gaming, der spiller League of Legends, tilbage i juni. Og netop Clutch Gaming lykkedes med at klare sig videre til verdensmesterskaberne i League of Legends kort efter.

Dansk historie

For den almene dansker ringer navnet Dignitas måske ikke så mange klokker, men har man fulgt med i Counter-Strike i en årrække, vil det utvivlsomt være et ganske velkendt navn.

Dignitas har nemlig været aktiv i Counter-Strike siden 2006, og i mellemtiden er det blevet til hele fem deltagelser ved de helt store major-turneringer.

Den seneste var dog ved ESL Cologne i 2016, hvor holdet bestod af de fem danskere, som kort efter skulle blive til det danske hold North.

Dengang var det med blandt andre Mathias ’MSL’ Lauridsen, Kristian ’k0nfig’ Wienecke og René ’Cajunb’ Borg, der nu alle spiller i OpTic Gaming, og officielt leder efter en ny organisation.

Dignitas beslutning om at komme tilbage i Counter-Strike, i håbet om at få en topplacering, er blot det seneste skud på stammen i forhold til organisationer, som melder offensivt ud.

Ejeren af 100 thieves, Matthew ’Nadeshot’ Haag udtrykte for nyligt også håb om at skabe et storhold, mens Complexitys ejer, Jason Lake, samtidig var ude på Twitter og eftersøge spillere, som kunne være med til at bygge et ambitiøst hold, der skal udfordre de bedste i verden.



