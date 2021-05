Vildt danskerbrag i aften

Der er dømt danskerduel fredag aften, når Heroic og Complexity tørner sammen i Flashpoint 3-turneringen.

De to hold er endt i den såkaldte lower bracket, hvor der er lidt længere til finalen, og et nederlag medfører exit fra turneringen. Dermed skal det ene hold altså føre kniven på det andet, når aftenens kamp skydes i gang.

Heroic tabte torsdag aften til det europæiske hold G2, og det er derfor knald eller fald for danskerne, når de i aften møder Complexity, der har de to danskere Benjamin ‘blameF’ Bremer og Kristian ‘k0nfig’ Wienecke på holdkortet.

Complexity tabte deres første kamp i turneringen, og de har derfor haft kniven for struben en smule længere end Heroic.

Heroic og Complexity brager sammen klokken 21:00.

Dansker i duel med verdens bedste

Aftenens anden kamp begynder tre timer tidligere, og her er der ligeledes dansk deltagelse. FunPlus Phoenix med danske Asger ‘Farlig’ Jensen på holdet tabte nemlig til NIP i torsdagens kamp, og derfor skal de ligesom Heroic i en afgørende vind eller forsvind-kamp.

Overfor dem står de tidligere verdensettere Vitality, der har verdens bedste spiller Mathieu ‘ZywOo’ Herbaut i startfemmeren.

‘Farlig’s duel med ‘ZywOo’ og Vitality skydes i gang klokken 18:00, og vinderne af dagens to kampe mødes tirsdag i næste uge. Taberne er ude af turneringen.

Flashpoint 3 har en præmiepulje på over 300.000 kroner samt de såkaldte RMR-point, som alle holdene skraber sammen frem mod den store Major-turnering i Stockholm senere på året. Her skal de bedste hold fra hele verden dyste om en præmiepulje på over 12 millioner kroner.