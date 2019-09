Vildt drama: Astralis stormer mod millioner

Det danske Counter-Strike hold Astralis vandt fredag aften kvartfinalen med 2-0 under årets største turnering i Berlin

Astralis er godt på vej til at tage den tredje Major-titel i træk.

Foran knap 17.000 tilskuere i Mercedes Benz Arena i Berlin spillede danskerne sig videre til semifinalen, da forhåndsfavoritterne til titlen, amerikanske Team Liquid, blev sendt hjem med et 0-2-nederlag.

Dermed er Astralis et stort skridt tættere på at vinde StarLadder CS:GO Majoren. Astralis vandt seneste Major i februar, og inden da samme turnering i september 2018.

Vinderen af turneringen i Berlin kan tage 500.000 dollars hjem – altså 3,38 millioner danske kroner.

De forsvarende mestre fra Astralis kom dog ikke sovende til sejren fredag, hvor især Nicolai ’Device’ Reedtz strålede undervejs. Astralis skulle først vælge bane, og overraskende, måske især for Team Liquid, faldt valget på Vertigo. Her var danskerne da også suveræne, og med en samlet sejr på 16-8 gik turen videre til Team Liquids valg, Overpass.

Her så det længe svært ud for danskerne, der i anden halvleg var bagud 8-11, men store spil fra især Nicolai ’Device’ Reedtz fik tingene vendt, og pludselig stod den 14-12 til Astralis i kapløbet om at komme først til 16.

Et par nervepirrende runder senere var det så netop ’Device’, der med tre kills kunne skyde semifinalepladsen hjem for danskerne.

Semifinalen mod NRG spilles lørdag klokken 18.30.

