Vinder grundspillet

MASONIC er vindere af POWER Ligaens grundspil og tager dermed den ene plads i semifinalen.

Det står klart, efter de mandag aften satte de nærmeste konkurrenter til vægs og ikke længere kan nås i toppen af tabellen.

Mandag aften stod de først overfor sidste sæsons vindere Los Reyes, og her var det et tæt opgør, hvor holdene fulgtes ad, men til sidst fik MASONIC sikret sejren 16-13.

Senere stod de overfor SERA, der er POWER Ligaens bundhold, og her gjorde de kort proces og snuppede sejren 16-5. Dagens sidste opgør endte dog med et nederlag efter overtid i kampen mod Fjerritslev Gymnasium, der tildelte MASONIC sit andet nederlag i sæsonen.

Tæt løb om slutspilspladser

Efter mandagens kampe står det også klart, at Linx Legacy ikke kommer i slutspillet i denne omgang. Holdet tabte nemlig sine to kampe og kan ikke længere nå sjettepladsen, som er skillelinjen for at nå slutspillet.

Det er gode nyheder for CEPTER BITSKINS og DREAM, som begge ligger og kæmper om den sidste plads i top seks. Lige nu er de to hold á point men på grund af indbyrdes opgør er DREAM på sjettepladsen, mens CEPTER BITSKINS er henvist til syvendepladsen.

DREAM har dog blot to kampe tilbage, mens CEPTER BITSKINS har fire kampe tilbage af grundspillet.

Desuden ligger Astralis Talent, Los Reyes, Tricked og Atlantic lunt i svinget til at nå slutspillet, eftersom de ligger på pladserne efter MASONIC.

Sådan endte mandagens kampe:

18:00 - Los Reyes vs. Linx Legacy - 16-10

18:00 - Fjerritslev Gymnasium vs. CEPTER BITSKINS - 7-16

19:00 - MASONIC vs. Los Reyes - 16-13

19:00 - Astralis Talent vs. New Generation - 16-9

19:00 - DREAM.gg vs. Fjerritslev Gymnasium - 16-6

19:00 - Tricked vs. SERA - 16-14

19:00 - CEPTER BITSKINS vs. Atlantic - 16-8

20:00 - Linx Legacy vs. DREAM.gg - 9-16

20:00 - AGF Esport vs. Tricked - 10-16

20:00 - SERA vs. MASONIC - 5-16

20:00 - Los Reyes vs. Fjerritslev Gymnasium - 16-12

21:00 - MASONIC vs. Fjerritslev Gymnasium - 17-19

21:00 - Astralis Talent vs. Atlantic - 9-16

21:00 - Tricked vs. DREAM.gg16-14

22:00 - New Generation vs. AGF Esport - 16-13

Stillingen i POWER Ligaen er nu: