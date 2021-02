Vippet af tronen - ikke længere verdens bedste

Efter en opdatering af verdensranglisten er det danske stjernehold ikke længere nummer et

Astralis er ikke længere verdens bedste CS:GO-hold.

Det er status, efter verdensranglisten mandag blev opdateret. Her mistede danskerne lige akkurat førstepladsen, som de i stedet må overlade til det russiske hold NaVi.

De to holds seneste kampe er da også endt helt forskelligt. Hvor NaVi i weekenden gjorde rent bord og tog sejren i deres gruppe i BLAST Premier Spring, tabte Astralis to kampe i deres gruppe, hvorfor NaVi altså nu bytter plads med danskerholdet.

Det var også NaVi, som Astralis stod overfor i årets første store turnering i midten af januar, hvor holdene mødtes i finalen. Her viste det russiske hold også, at de var bedst af de to, da de vandt 2-0 i turneringen, der havde 3,6 millioner kroner til vinderen.

Mulighed for comeback

Det er dog muligt for Astralis at generobre førstepladsen igen, når de i denne uge går i gang med den store turnering IEM Katowice. Her skal de sammen med 15 andre hold dyste om en samlet præmiepulje på 5,9 millioner kroner, heraf 2,4 millioner kroner til vinderen.

Astralis vandt netop IEM Katowice i 2019, mens de sidste år nåede semifinalen i turneringen. Og når de i år længere end NaVi, vil de med al sandsynlighed rykke tilbage på førstepladsen.

Astralis’ første kamp spilles torsdag klokken 15:30, men da kvalifikationerne endnu ikke er overståede, er det endnu ikke afgjort, hvem de møder i første kamp. De er dog havnet i samme gruppe som blandt andre danske Heroic.

De to hold kan ende med at møde hinanden i en eventuel gruppefinale i turneringen.

Alle turneringens kampe kan ses på TV2 Zulu, TV2 Play og Twitch.