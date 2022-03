Vraget Astralis-spiller taler ud

- Jeg var strandet i en kamp mellem spillerne og organisationen.

Sådan lyder det nu fra den tidligere Astralis-spiller Lucas 'Bubzkji' Andersen, der i januar blev løst fra sin kontrakt med det danske stjernehold efter knap halvandet år, der aldrig for alvor blev en succes.

Den 23-årige dansker er siden kommet til TV 2 som fast CS:GO-ekspert, og han gæstede for nyligt I CS:GO-podcasten HLTV Confirmed. Og her åbner 'Bubzkji' en smule op for tiden i Astralis, hvor det ellers begyndte godt.

Da han kom til Astralis i sommeren 2020 var de to stamspillere Andreas '⁠Xyp9x' Højsleth og Lukas 'gla1ve' Rossander nemlig på orlov, og muligheden for at bide sig fast i startopstillingen var til stedet.

- Jeg synes, det startede meget godt, da 'gla1ve' og 'Xyp9x' var ude af holdet, og jeg og Patrick ’es3tag⁠’ Hansen bare spillede og ikke følte, at vi var udskiftere.

- De første problemer begyndte at dukke op, når vi ville kæmpe for spilletid, mig og ‘es3tag’, og kun én kunne spille, fortæller 'Bubzkji' i podcasten.

Strandet mellem spillere og organisation

I efteråret 2020 blev 'es3tag' så solgt for et rekordbeløb, og 'Xyp9x' kom tilbage på holdet. Dermed var holdet igen de fem spillere, der havde vundet alt, hvad der vindes kan. Og 'Bubzkji' måtte tage til takke med en plads på bænken.

For selvom der måske var gode intentioner fra selve Astralis, så virkede det ikke til, at der var samme velvilje fra de fem stamspillere.

- Jeg var strandet i en kamp mellem spillerne og organisationen. Organisationen ville måske have mig til at spille og så mig som fremtiden, da jeg var den yngste, og holdet ville give de gamle fem en chance, da de har vundet så meget - og det respekterede jeg fuldstændig.

- Det betød, at jeg blev hængende, da jeg ikke ville kæmpe mod organisationen, og jeg ville heller ikke kæmpe mod holdet og gjorde, hvad der blev bedt om fra begge sider, siger 'Bubzkji'.

I april 2021 blev Astralis' superstjerne Nicolai 'device' Reedtz solgt til svenske NIP, og dermed var der igen en åben plads til 'Bubzkji'. Han spillede da også flere kampe for det danske mandskab, men i sommer blev Philip 'Lucky' Ewald så hentet til holdet. Men denne gang var 'Xyp9x' i stedet havnet på bænken.

Frem mod årets største turnering, Majoren i Stockholm, så det da også ud til, at Lucas 'Bubzkji' Andersen skulle med Astralis til Stockholm. Men efter at have hjulpet dem med at kvalificere sig blev han sorteret fra, da truppen skulle udtages.

Eget valg

I podcasten fortæller 'Bubzkji' desuden også, at det er hans eget valg ikke at fortsætte CS:GO-karrieren på et andet hold.

- Grunden til, at jeg ikke er på et pro-hold, er selvvalgt. Jeg fik nogle tilbud fra hold, som jeg kunne tage imod, men jeg ville ikke slutte mig til et hold bare for at være en 'paycheck-stealer' og bare spille for at spille, siger han og tilføjer, at han også ville afslå, hvis et af de andre danske tophold henvendte sig lige nu:

- Lige nu, hvis Heroic eller Copenhagen Flames bad mig om at være med, ville jeg sige nej. Måske hvis jeg en dag vender tilbage til den der 'grind'-tankegang, ville jeg med glæde lede efter et hold. Måske om tre eller fire måneder, hvis jeg har en anden følelse og vil spille for et lavere rangeret hold, lyder det fra 'Bubzkji'.