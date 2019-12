Vraget kaptajn jagter guld

Han er en af de mest rutinerede skikkelser i international Counter-Strike, den danske kaptajn for det internationale hold Mousesports.

Finn 'Karrigan' Andersen, der tidligere i karrieren var kaptajn for Astralis. Her blev han for tre år siden bænket, kort inden holdet begyndte sin tur mod stjernerne.

Det fylder dog ikke meget for den 29-årige dansker, der efter sit farvel til Astralis havde fint med succes som kaptajn for Faze Clan, hvor han i to sæsoner forsøgte at holde styr på superstjerner som 'Niko' og 'Guardian'. Tidligere på året blev han dog også bænket for Faze Clan.

Siden har han taget kampen op som kaptajn for Mousesports, som søndag skød de tidligere holdkammerater fra Astralis ud af turneringen.

Derfor var det også en tilfreds 'Karrigan', der efter sejren over Astralis natten til søndag blev interviewet på scenen.

- Det er altid sjovt at slå sine tidligere holdkammerater, men jeg var nok mere opsat på at slå Faze Clan.

- Det er den største sejr, vi har haft som hold. Vi er til den største turnering i det sidste halve år af sæsonen, og nu har vi slået nummer et og to. Jeg håber, at alle danskere vil holde med os i morgen, lød det fra Finn 'Karrigan' Andersen.

Finalen ved ESL Pro League mellem Mousesports og Fnatic er sat til at begynde klokken 16. Der spilles bedst ud af fem baner, og der er hele 1,7 millioner kroner til vinderen.