Ydmygelse i Kina: Stor dansk triumf

Counter Strike-holdet Astralis vandt søndag turneringen IEM Beijing i Kina.

Med en finalesejr på 16-14, 16-5 og 16-3 over 100 Thieves fra Australien fik danskerne fingre i førstepræmien på 125.000 dollar svarende til små 850.000 kroner.

De australske modstanderne pressede Astralis på det første map, Vertigo, men det danske hold fik alligevel taget første stik.

På et af Astralis-spillernes favorit-maps, Nuke, var danskerne noget nær suveræne efter en jævnbyrdig indledning.

100 Thieves skulle nu levere et stort comeback for at slå Astralis, og det var det australske hold ikke i nærheden af på det tredje map i finalen, Train.

Selv om Astralis tabte første runde, så vandt danskerne de næste otte runder, og med en 8-1-føring var finalen reelt afgjort.

Trods nederlaget kan 100 Thieves forlade Kina med en check på 340.000 kroner (50.000 dollar) for andenpladsen.

