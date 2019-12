Daglig chikane på job: - Smut tilbage i køkkenet

At være kvinde i en drenge- og mandsdomineret verden er ikke altid rosenrødt. Dagligt udsættes de for chikane

Danske Marie Watson og Sara Miller har en ting til fælles. Dagligt livestreamer de ud til et hav af mennesker, mens de sidder foran skærmen og spiller computer.

Hvor Marie Watson lever af at være streamer på videotjenesterne Twitch og Youtube, er det en sidebeskæftigelse for Sara Miller. Til dagligt er hun vært på DR Ultra med fokus på gaming.

På Twitch lever brugerne af at vise sig frem, når de spiller et givent spil og samtidig have kontakt til de, der følger med bag skærmen. Marie Watson spiller primært Fortnite, når hun streamer, og kommentarsporet kan godt blive krænkende til tider.

- Dagligt får jeg beskeder fra folk, der vil have, at jeg skal vise mine bryster. Der er også nogen, der skriver, at jeg skal smutte tilbage i køkkenet, fortæller 22-årige Marie Watson, der har haft daglig kontakt med sine følgere på Twitch i fem år.

Nogenlunde samme historie fortæller Sara Miller.

- Der er mange streamere, der får meget bullshit fra folk, der laver sjov. Som kvinde er det bare mere baseret på mit køn. Det vil sige, at kommentarerne typisk er lidt mindre kreative. Så bliver det ofte sådan noget som, at jeg skal smutte tilbage i køkkenet, fortæller Sara Miller.

Fik et møgfald

Når man kan leve af at være streamer, hænger det sammen ved, at folk kan abonnere eller donere penge, når en person først er i gang med at spille.

Beløbets størrelse kan variere. Marie Watson oplevede engang, at en ung følger gav hende 700 kroner, hvilket skabte store problemer for den unge kvinde.

- Der var engang én, der gik helt amok, fordi hans søn havde givet mig 700 kroner. Så han truede med at ville anmelde mig og tage mig i retten, da sønnen havde brugt sine fødselsdagspenge på mig, fortæller hun og lægger vægt på, at dem der primært donerer til hende, er gamle nok til at forstå, hvad de gør.

Det til trods er der stadig ingen returret, selvom det som i ovenstående tilfælde kan være en ung dreng, der bruger sine penge.

- Jeg lægger stor vægt på, at folk, der donerer eller giver penge, kun skal gøre det, hvis de har råd, lyder det også fra Sara Miller.

Tidlig interesse for spil

Interessen for computerspil er selvsagt det, der holder de to piger til ilden. Fælles er, at de har haft drengevenner, der har interesseret sig meget for spil. Den interesse har altså medført, at de nu begge er nomineret til Danish Game Awards, der afholdes 5. december i Odense. Marie er nomineret som Årets gamer på Youtube, mens Sara Miller er nomineret som Årets ildsjæl.

- Det er selvfølgelig stort, indrømmer Sara.

Du kan være med til at bestemme, hvad der skal være årets spil til henholdsvis Nintendo og Playstation lige her.