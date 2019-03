Dansk CS-stjerne skifter hold

Tidligere Astralis-spiller Finn 'karrigan' Andersen har netop skrevet kontrakt med det tyske e-sportshold mousesports.

Skiftet kommer efter en længere periode hos amerikanske FaZe Clan, hvor han de sidste par måneder har været udlånt til holdet Team Envy.

- Jeg er glad for at komme over på et nyt hold efter to år i FaZe Clan, fortæller karrigan til Ekstra Bladet.

- Det er det rigtige tidspunkt i min karriere at skifte. Mousesports er et hold med unge drenge, der har gåpåmod til at blive bedste i verden.

Karrigan er allerede en af verdens bedste 'Counter-Strike'-spillere i rollen som 'In Game Leader', der i spillet fungerer som holdkaptajn.

Ifølge esportsearnings.com er han desuden den sjette bedst betalte CS-spiller i Danmark.

- De næste to år glæder jeg mig til at vise, at vi er de bedste, siger karrigan om sit nye hold.