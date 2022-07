Dansk gigant lander aftale med verdensstjerne

Astralis har indgået et partnerskab med Sergio Agüeros selskab Go Mate

De spiller computer.

Han har haft en glorværdig fodboldkarriere.

Ikke desto mindre har de nu fundet hinanden.

Den danske Counter-Strike-gigant Astralis og den verdenskendte fodboldspiller Sergio Agüero har nemlig indgået et samarbejde.

Det sker gennem argentinerens nye virksomhed Go Mate, der har præsenteret en ny energidrik, som skal hjælpe atleter med at præstere.

Og det passer tilsyneladende det berømte Counter-Strike-mandskab glimrende.

'E-Sporten fortsætter med at vokse, og det er vigtigt, vi hjælper spillere med at trives, og energidrikke med store mængder koffein og taurin gør det ikke. Vi er begejstrede for at arbejde med en partner som Astralis, der støtter vores ambition og har et stort engagement i branchen', siger Agüero, der er medejer af Go Mate, i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under billedet..

For nyligt blev der opført en statue af Sergio Aguero foran Manchester Citys hjemmebane, Etihad. Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix

For Astralis' og Sergio Agüeros vedkommende er der sket meget i de senere år.

Det danske hold var i lang tid en dominerende faktor i toppen af Counter-Strike-miljøet, men siden har der været enorm udskiftning på holdet, og de er nu gledet ned på en 12.-plads på verdensranglisten.

Den tidligere argentinske målræv skrev sig ind i historiebøgerne, da han dybt inde i overtiden scorede det afgørende mål i Manchester Citys 3-2-sejr over Queens Park Rangers i 2012.

Målet gjorde Manchester City til engelsk mester for første gang i 44 år. Agüero var plaget af skader i Manchester City, men formåede alligevel at score 260 mål i 390 kampe. 184 af målene blev scoret i Premier League, hvilket gør ham til den fjerdemest scorende i historien.

I sommeren 2021 skiftede han til FC Barcelona, men han nåede kun at spille fem kampe, før han stoppede karrieren i en alder af 33 år med hjerteproblemer.

Nu driver han blandt andet sin egen gaming-organsation.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: FCK’s store transferplan: Jagter tre stjerner