Dansk hold tæt på konkurs

Det danske e-sportsselskab Copenhagen Flames har indgivet en konkursbegæring.

Det oplyser stifter og administrerende direktør Steffen Thomsen på selskabets hjemmeside.

- Fredag i sidste uge indgav jeg en konkursbegæring for Copenhagen Flames og opsagde alt personale, da vi ikke har kunnet finde finansiering til vores klub fremover, skriver Steffen Thomsen.

- I de seneste seks måneder har vi arbejdet utrætteligt for at undgå dette resultat, men vi har desværre fejlet. Og det er jeg dybt ked af. I sidste ende er det mit ansvar, og jeg har det forfærdeligt med, at det er kommet hertil.

Steffen Thomsen fortæller, at økonomiske udfordringer har været en fast del af hverdagen i det meste af selskabets historie.

Situationen har ifølge Thomsen været 'en konstant bekymring, udfordring og motivationsfaktor'.

- Vi har altid været på kanten, fordi vi løbende investerede de penge, vi tjente.

- Vi vidste altid, at der var risici forbundet med denne tilgang. På et tidspunkt ønskede vi at kunne konkurrere med de største klubber i verden. Derfor var vi nødt til at tage kalkulerede risici, lyder det fra direktøren.

Copenhagen Flames er blandt andet kendt for at have udviklet nogle af Danmarks største talenter inden for Counter-Strike.