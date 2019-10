Dansk stjerne siger stop: 'Mentale problemer'

Han blev verdensmester i FIFA i både 2014 og 2016, men nu har den danske stjerne August 'Agge' Rosenmeier valgt at stoppe hos det danske storhold North med øjeblikkelig virkning.

Valget om at stoppe hos North kommer i kølvandet på en længere periode, hvor den danske verdensmester har døjet med mentale helbredsproblemer. Det fortæller han til Norths hjemmeside.

- Jeg har sat mit liv i perspektiv og har valgt at flytte foden fra gaspedalen. Når alt kommer til alt, er dit mentale helbred vigtigere end e-sport. Jeg vil gerne takke North, som har hjulpet mig i denne periode, og jeg værdsætter, at de er fuldt ud forstående over for min situation, siger han.

Today we bid farewell to a legend, role model and great friend.@AggeRosenmeier has decided to slow down his career. We wish him nothing but the best in his future endeavours.



Read more: https://t.co/bZH3jVDXnM — North (@TheNorthIsHere) October 25, 2019

August 'Agge' Rosenmeier uddyber samtidig på sin Twitter-profil, hvad der lægger bag de mentale helbredsproblemer.

'Jeg har igennem en længere periode haft en stor mental byrde hvor jeg ikke altid har været helt glad. Her nåede det til et punkt hvor jeg personligt ikke følte jeg kunne stå inde for at jeg kunne give mig selv 110 procent i alt jeg foretog mig,'

'Her snakker vi om at holde min træning ved lige, spille alle turneringskampe og meget mere - rettere sagt at være den bedste udgave af mig selv på og udenfor banen. Her har jeg gjort op med mig selv at mit mentale helbred og at være glad betyder mest for mig,' skriver den tidligere danske verdensmester blandt andet.

Danskeren understreger dog, at det ikke endegyldigt er slut med FIFA, selv om han trapper gevaldigt ned og stopper på øverste niveau.

'Controlleren er dog ikke lagt på hylden - Jeg har stadig en stor kærlighed og håb til spillet og alt det rundt omkring. Lige nu handler det dog for mig om at være glad og have overskud i min hverdag,' uddyber han i sit tweet.

August 'Agge' Rosenmeier skiftede til North sidste år, og i maj måned nåede han nye højder i karrieren, da han sammen med holdet vandt anden sæson af den prestigefyldte eSuperliga.

Inden da nåede han som nævnt at vinde to individuelle verdensmesterskaber. Det store gennembrud kom i 2014, da han vandt VM i FIFA, og sidenhen udviklede han sig til at blive en af de bedste FIFA-spillere i verden.

Se også: Ny gejst hos skuffende North

Se også: Heroisk dansk indsats ikke nok i finalegyser

Se også: CS:GO-stjerner får ny legeplads