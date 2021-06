Dansk stjerne stopper som 23-årig

23-årige Markus Kjærbye har valgt at stoppe karrieren.

Det skriver han på Twitter.

'Tiden er inde til at sige farvel til gaming som professionel Counter-Strike-spiller. Det er med et tungt hjerte, at jeg skriver dette, men som det er nu, har jeg ikke længere sulten og motivationen, som det kræver, når man konkurrerer på højeste niveau.'

I løbet af sin karriere nåede Kjærbye blandt andet at triumfere med det danske hold Astralis, da de i 2017 vandt en major-turnering.

Året efter forlod han Astralis for at spille for North, et hold som FCK og Nordisk Film stod bag.

I maj 2020 stoppede han dog på ubestemt tid hos North, da han havde mavesmerter, åndedrætsproblemer og brystkramper.

I august samme år var der comeback for Kjærbye, da han tilsluttede sig holdet FaZe Clan, inden han skiftede til Hyenas i 2021, hvor der også var flere andre tidligere North-spillere, men nu er det altså slut.