Danske helte slår til i fantastisk triumf: Verdensmestre efter vild opvisning

Lukas Rossander, Andreas Højsleth, Nicolai Reedtz, Peter Rothmann og Emil Reif.

Fem unge danskere, som for alvor har skabt sig en plads på den store scene i Counter-Strike med deres hold, Astralis.

Søndag aften vandt de nemlig finalen ved FACEIT Major, som er den største turnering i Counter-Strike.

De danske verdensstjerner mødte et hold ved navn Natus Vincere, der er bedre kendt som Na’Vi, og som består af spillere fra Rusland og Ukraine. Og de to lande kan altså godt finde ud af at arbejde sammen, når det handler om Counter-Strike.

Selvom Astralis er det aboslut bedste hold i verden og har været det i flere måneder, så skal vi altså til dagens modstandere fra Na’Vi for at finde verdens bedste spiller.

Han hedder Oleksandr Kostyliev, men er verdenskendt under sit alias, ’s1mple’.

Ikke engang ’s1mple’ kunne dog gøre noget, da de mødte Astralis på den største scene, og danskerne løb overlegent med sejren.

En finale i Counter-Strike fungerer sådan, at den første til at vinde på to baner har vundet kampen. På hver bane spilles der først til 16 runder.

I dagens finale nåede de kun at spille to baner, for Astralis vandt nemlig dem begge og kunne derfor kalde sig vindere af den store turnering på overlegen vis.

16-6 og 16-9 blev stillingen på henholdsvis banerne ’Nuke’ og ’Overpass’, så Na’Vi fik altså ikke et ben til jorden.

Emil ’magisk’ Reif er den nyeste spiller på holdet, og dagens trofæ er det første store trofæ, han har vundet i karrieren.

- Jeg var meget nervøs før kampen, selvom jeg ikke ville indrømme det over for drengene. Så før kampen sad jeg for mig selv og lyttede til musik for at falde ned, sagde han efter kampen.

Udover VM-triumfen kan han og holdkammeraterne glæde sig over, at gevinsten også kan mærkes økonomisk.

Med sejren får danskerne 3,2 millioner kroner i pengepræmie, mens Natus Vincere får i underkanten af en million kroner.

