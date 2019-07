Danske Jonas kan blive mangemillionær i weekenden

40 millioner spillere forsøgte tidligere på året at kvalificere sig til VM-finalen i computerspillet Fortnite, der løber af stablen denne weekend i New York.

Kun 100 spillere kvalificerede sig, og en af dem er danske Jonas Colkær Thomsen fra Tarm.

Når han spiller, går han under navnet 'Klusia', og Danmarks bedste Fortnite-spiller skal dyste i de to turneringer 'Solo' og 'Duo'.

Her spiller han henholdsvis alene og med en makker.

Gigantisk pengepræmie

Jonas' tilstedeværelse i begge turneringer kan gøre ham til mangemillionær. Mens præmiesummen for at vinde 'duo'-turneringen er på 3 millioner dollars (20 millioner danske kroner), der skal deles mellem de to holdkammerater, så kan vinderen af 'solo'-turneringen rejse hjem med 3 millioner dollars.

Hvis Jonas vinder begge turneringer, rejser han hjem med 30 millioner kroner i lommen.

- Hånden på hjertet. Hvor mange gange har du nået at bruge pengene i dit hoved?

- Jeg har ikke brugt pengene i mit hoved endnu. Jeg prøver at undgå det, lyder det korte og præcise svar fra Jonas Colkær Thomsen, da Ekstra Bladet fanger ham over Skype under forberedelserne i New York.

Hvad går computerspillet Fortnite ud på? Fortnite Battle Royal går i alt sin enkelthed ud på, at 99 spillere dumper ned på den samme ø, hvorefter man skal kæmpe om at blive den sidste overlevende. Rundt om på banen kan man samle ressourcer, som man kan bygge med, samtidig med at man også kan finde våben for at øge ens chancer for at være ’last man standing’. Når spillet går i gang, kan man være på hele øen, men som tiden skrider frem bliver det spilbare område mindre og mindre. Det er muligt at spille alene, men kan også lave et hold af to personer, så man kan samarbejde. Vis mere Luk

Begyndte for et år siden

Det er ikke mere end et år siden, at 'Kusha' begyndte at spille det populære skydespil. Det var den ene af hans to brødre, der introducerede ham for spillet. Indtil da han havde mest været optaget af at spille Counter Strike.

For et halvt år siden begyndte han at optage sin kampe og streame dem på platformen Twitch, hvor andre nysgerrige kan følge hans kampe og donere penge, så han kan leve af at spille.

Nu gælder det VM i Fortnite, der er den største World Cup-turnering inden for spillet.

- Forventningen er, at jeg kommer i top 20 i 'Solo'-turneringen og i top 10 i 'duo'-turneringen, lyder det selvsikkert fra Jonas.

- Kan du vinde?

- Ja, det kan jeg. Hvis jeg spiller op til mit topniveau, og mit setup er, som det plejer, så tror jeg godt, jeg kan vinde.

Og netop setuppet er vigtigt understreger Jonas. Han fortæller, at der er mange småting, der kan påvirke en.

Hvis for eksempel temperaturen er forkert, og mine hænder er for kolde, så kan det være svært at spille optimalt. Det er det samme, hvis bordet ikke kan indstilles til den højde, jeg er vant til, eller hvis headsettet ikke fungerer, som jeg er vant til.

Spiller ti timer om dagen

Jonas bruger ti timer om dagen på at spille Fortnite. Han har indrettet et rum hjemme hos sin mor, hvor han bor. Hun havde i første omgang svært ved at forstå, at hendes søn skulle bruge så meget tid på at spille computer.

- Det var først, da jeg kvalificerede mig, at det gik op for min mor, at jeg kunne drive det her til noget, fortæller Jonas, der dog hele tiden har haft stor støtte fra sine to brødre, der godt kunne se, at han var god.

Og fremtiden ser lys ud for Danmarks bedste Fortnite-spiller. Efter han kvalificerede sig til VM, er han blevet en eftertragtet herre. Han har skrevet under med Esports-holdet E11, der hører til blandt de allerbedste hold inden for spilgenren.

Her har han kontrakt for et år, og selvom han bliver kontaktet af flere forskellige hold hver dag, så nyder han at være, hvor han er.

Den første kamp for Jonas er lørdag klokken 19 dansk tid. Herfra venter yderligere fem kampe i 'solo'-turneringen og seks kampe i 'duo-turneringen, inden han søndag nat kan gøre status.

