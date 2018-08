Danske konkurrenter i intern byttehandel: Stjernerne skifter hold

Danske North og Heroic er til dagligt konkurrenter, men udenfor Counter-Strikens virtuelle slagmarker er det lykkedes de to hold at nå til enighed om et midlertidigt spillerbytte af to esportsprofiler.

Onsdag formiddag kunne North, der er ejet af FC København og Nordisk Film, og Heroic, der er ejet af RFRSH Entertainment, nemlig annoncere, at Daniel 'Mertz' Mertz og Nikolaj 'niko' Kristensen bytter hold frem til den 1. oktober.

Det betyder, at North til de kommende turneringer Dreamhack Masters Stockholm og Faceit London Major stiller med Nikolaj 'niko' Kristensen til stor glæde for holdets sportsdirektør, Jonas 'whimp' Svendsen.

– Nikolaj har et højt topniveau, og trods sin unge alder har han allerede spillet på nogle af de største scener i verden. Efter at have snakket med vores træner, Alexander, og spilleren Valde, der tidligere har spillet sammen med Nikolaj, er jeg overbevist om, at han kan hjælpe holdet i de næste to måneder, udtaler sportsdirektøren for North i forbindelse med skiftet.

Artiklen fortsætter under billedet

North i aktion ved Blast Pro Series i Royal Arena. Foto: Finn Frandsen.

På den danske Counter-Strike-scene er Astralis ubestridt det bedste hold i øjeblikket, mens North og Heroic længe har haft et tovtrækkeri om, hvem der kunne kalde sig nationens næstbedste mandskab.

Ifølge verdensranglisten er det i øjeblikket North, der med en ellevteplads har håneretten, og holdets nye lånespiller, Nikolaj 'niko' Kristensen, ser også frem til at iføre sit holdets farver til de kommende prestigefyldte turneringer.

– Jeg glæder mig til at teste mig selv af i nye omgivelser og håber samtidig det bedste for Heroic. Det er på mange måder et specielt skifte, og jeg har kun gode ting at sige Heroic og RFRSH, men jeg kan også mærke, at det vil være godt for mig at komme ind i en ny sammenhæng og prøve noget andet.

- North er et af de bedste hold i Danmark og et hold med store ambitioner. På den måde er det ikke så anderledes end det, jeg kommer fra, men jeg glæder mig meget til udfordringen, siger e-stjernen om skiftet.

Artiklen fortsætter under billedet

North ved Blast Pro Series 2017. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.

Byttehandlens anden brik, Daniel 'Mertz' Mertz, er også glad for udsigten til spilletid, selvom det i den kommende periode bliver for Heroic i stedet.

Sniper-spilleren blev i juli måned bænket af North forud for turneringen Dreamhack Open Valencia. Sidenhen har et spillerskifte ligget i kortene, og selvom Mertz' fremtid kun er afgjort frem til 1. oktober, ser den 19-årige dansker frem til at kunne skrive endnu et kapitel i sin esportskarriere hos Heroic.

– Et nyt skridt er blevet taget på min rejse i esport, og med skiftet til Heroic starter jeg et nyt kapitel med muligheden for at udvikle mig yderligere.

- Heroic udgør en god chance for at bygge videre på de ting, som jeg har lært gennem min tid hos North. Jeg tror fuldt og fast på, at Heroic og jeg sammen kan opfylde hinandens ambitioner, siger Daniel 'Mertz' Mertz om spillerokaden.

Om Nikolaj 'niko' Kristensen og Daniel 'Mertz' Mertz vender tilbage til deres respektive hold, når lejeaftalen udløber, eller om spillerbyttet bliver permanent, kigger de to hold nærmere på, når handlen nærmer sig sin afslutning.

Daniel 'Mertz' Mertz afslutter i hvert fald sin udmelding med et tvetydigt signal, der godt kunne indikere, at han drømmer om at gøre comeback for FCK og Nordisk Films esportshold.

– Jeg vil gerne takke North for tiden hidtil og for at give mig chancen for at lære fra de bedste, og jeg vil fortsætte med at stræbe efter at styrke min position her, afslutter Daniel 'Mertz' Mertz.

