Danske landsholdspilleres agentbureau satser på esport

De er vant til at flytte landsholdsspillere i håndbold og fodboldspillere rundt blandt klubber i Europa, og nu er det danske agentbureau 'people in sport' begyndt at gøre det samme i esportens verden.

Årsagen til agentbureauets satsning er ifølge Dennis Vang, der er esportsagent i people in sport, at esporten er vokset så hurtigt, at spillerne mangler hjælp til at få styr på blandt andet kontraktforhandlinger, hvor lønningerne de seneste år er steget markant.

- Esport er en sindssygt spændende sportsgren, som efterhånden stiller større og større krav til spillerne. Det betyder, at det er de små ting, som pludselig er afgørende for, om man lykkes eller ikke lykkes. Præcis den samme udvikling som fodbolden har været igennem, blot med langt større hastighed. Det betyder, at unge mennesker pludselig står over for rigtig mange svære valg i et ulige magtforhold over en kontraktforhandling, og at de skal træffe svære beslutninger, siger Dennis Vang.

Struktur og rammer halter

De første måneder som esportsagentbureau er ifølge Dennis Vang gået ganske godt, og people in sport repræsenterer allerede 15 spillere i spillet Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

De 15 spillere tæller blandt andet fire af spillerne på Tricked eSport, som fodboldklubben Vejle Boldklub investerede et millionbeløb i, i december.

Derfor har starten på indtoget i esportsbranchen også været godkendt, mener Dennis Vang, hvor der har været behov for hjælp til spillerne.

- Det er en sport i helt utrolig udvikling, men hvor struktur, regler og rammer halter lidt efter. Vores arbejde står næsten skrevet på væggen, både for organisationer og spillere, som begge har ytret stor tilfredshed med at få hjælp til de ting, siger Dennis Vang.

Forventer masser af arbejde

Danmark er da også flot repræsenteret på tværs af de mange populære spil i esport. Blandt andet har vi det danske CS:GO-hold Astralis, der i januar vandt Eleague Majoren, som betegnes som VM.

Derudover er der League of Legends-spilleren Søren 'Bjergsen' Bjerg, der er den esportsspiller i verden med flest følgere på Twitter. Han tjener sine penge i Los Angeles i USA. Samtidig er der Dota2-spilleren Johan 'N0tail' Sundstein, der alene i præmiepenge har tjent 8,9 millioner kroner i sin karriere.

Derfor forventer people in sport også, at der bliver masser af arbejde for agenter i esporten i fremtiden.

- Der skal skabes et fundament for den himmelflugt, som esportsraketten har taget. Vores kerneprodukt er naturligvis at forsøge at gøre talenter til superstjerner via god rådgivning. Både sportsligt og kommercielt. Her ser vi enorme muligheder for vores klienter og esporten generelt, men det er naturligt, at enkelte faldgrupper vil blive udstillet undervejs, når vi ser på esporten som helhed. Esport er kommet for at blive, det er vi ikke et sekund i tvivl, siger Dennis Vang.