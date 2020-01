Danske løver i vild overraskelse

Et turbulent efterår for MAD Lions kulminerede over weekenden, da holdet med en fornem sejr på 2-0 over finske ENCE kvalificerede sig til et af Counter-Strikes største events: IEM Katowice.

MAD Lions, der tidligere gik under navnet Tricked, men mod slutningen af 2019 blev solgt, har haft en konstant opadgående formkurve hele efteråret, og selv om der altid medfølger en smule kaos, når man flytter hjemmefra, så har holdet formået at holde skruen i vandet sin holdet blev købt, lyder det fra holdets kaptajn, Nicolai ’HUNDEN’ Petersen.

- Det med at have et bagland, hvor der er styr på økonomi, fuldtidstræner og struktur har været så vigtigt for vores udvikling. Specielt for mig, for nu kan jeg fokusere på holdet og mit eget spil.

- Det betyder alt at vi kvalificerer os til IEM Katowice. Vi drømte om det, og vi troede på det fra første runde. Efter vi kom tilbage fra juleferie, har den stået på over ti timers træning hver dag, og det er første gang, at vi prøver at træne med en fuldtidscoach. Så vi ser en tydelig fremgang allerede nu, siger ’HUNDEN’.

Med IEM Katowice skrevet i kalenderen for danskerne handler det om at fortsætte med at drømme stort. I Katowice deltager verdens absolut bedste hold, og derfor vil MAD Lions også komme ind til turneringen som underdogs.

Det skræmmer dog ikke den danske kaptajn.

- Målsætningen må være at fortsætte vores stime om altid at ramme playoffs. Det bliver svært, men vi kan 100% gøre det, siger Nicolai ’HUNDEN’ Petersen.

IEM Katowice spilles fra den 25. februar til den 1. marts. Verdensranglistens ti bedste hold, herunder danske Astralis, deltager, og der er 500.000 dollars i præmiepuljen.

MAD Lions består af Nicolai ’HUNDEN’ Petersen, Lucas ’Bubzkji’ Andersen, Frederik ’acoR’ Gyldstrand, Rasmus ’sjuush’ Beck og Frederik ’roeJ’ Jørgensen.

