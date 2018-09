Dansker vinder rekord-gevinst: - Jeg tænkte sgu ikke på pengene

Den nyslåede mangemillionær har endnu svært ved at forstå, at han netop har vundet den største sejr nogensinde

Folk i miljøet kender ham som 'n0tail', men i virkeligheden hedder han Johan Sundstein.

Johan spiller computer, og det er han god til. Så god, at han sammen med sit hold, Team OG, netop har vundet verdens største præmiesum nogensinde inden for e-sport - nemlig 72 millioner kroner.

Det skete på amerikansk grund, hvor verdens største Dota 2-turnering, The International 8, løb af stablen i weekenden.

Ekstra Bladet fangede Johan til en snak om den indbringende oplevelse.

Stort tillykke med sejren!

- Jo tak, jo tak. So far, so good. Det er nærmest en drøm!

Det er jo kæmpestort! Kan du selv begribe, hvad der er sket?

- Jeg prøver selvfølgelig at forholde mig til, at det skete - og så alligevel ikke. Det er fandme lang tid, at jeg har prøvet at vinde den her turnering, og jeg var lige ved at tro, at det aldrig ville ske.

Hvilke følelser gik igennem din krop, da du fandt ud af, at I havde vundet?

- Det var en overvældende følelse. Det var meget svært at forstå.

Følte du som anfører for holdet, at du måtte tage ekstra ansvar?

- Det var mig og min gamle coach og nuværende spiller, Sebastian ('7mad', red.), som tog mest ansvar. Så det var delt op mellem os to.

Så du følte et ekstra pres?

- Altså min rolle involverer noget mere end bare spillet.

En fokuseret anfører minutterne inden den store forløsning. Foto: Jeff Vinnick/Ritzau Scanpix

Hvordan fejrede I det?

- Jeg sov en masse, og jeg spiste en masse. Det var egentlig det eneste, jeg gjorde. Sådan tror jeg, at det var for de fleste. Det havde været en lang tur med mange dage med meget lidt søvn.

Så du var godt udkørt efter finalen?

- Det tror jeg, at vi alle sammen var.

I skulle ikke ud og fejre det med champagne og fest?

- Det blev det sgu ikke rigtig til. Selvom der var højt humør, var der ikke rigtig overskud til det.

Kan man godt falde i søvn efter sådan en oplevelse?

- Nej. Det var en meget mærkelig tur for kroppen med al den adrenalin og så videre. Og alligevel var jeg helt udkørt.

'n0tail' (th) havde svært ved at begribe, hvad der lige var sket. Foto: Jeff Vinnick/Ritzau Scanpix

Tænkte du på, at I havde vundet den største præmiesum nogensinde?

- Jeg tænkte sgu ikke på pengene. Det var mest bare mesterskabet. Men der er ret meget, som stadig ikke er faldet ind.

Så mesterskabet fyldte altså mere end pengene?

- Det tror jeg, at det gjorde for os alle sammen. Jeg tror, at de fleste af os ikke engang vidste, hvor mange penge det egentlig drejede sig om.

Kan du afsløre, hvad pengene skal bruges på?

- Det har jeg sgu ikke fundet ud af endnu.

Hvad er jeres ambitioner for fremtiden?

- Den tager jeg om en uge. Nu skal jeg bare sove igennem.

Team OG vandt den store finale mod PSG.LGD. Foto Jeff Vinnick/Ritzau Scanpix

Hvad er Dota 2? En Dota 2-kamp består af to hold med hver fem spillere

Hver spiller styrer en såkaldt 'hero'-karakter, som i løbet af kampen stiger i niveau og skaffer sig bedre genstande

Hvert hold har en såkaldt 'ancient' (hjertet af holdets base), som er placeret i hver sin ende af banen

Et hold vinder, når det lykkes at destruere modstanderholdets 'ancient'

Dota 2 er Steams mest spillede spil - ofte med over 800.000 online på samme tid

The International 8 blev afholdt i Rogers Arena, Vancouver, USA. Foto: Jeff Vinnick/Ritzau Scanpix

Det går sjældent stille for sig, når verdens største e-sports-events løber af stablen. Foto: Jeff Vinnick/Ritzau Scanpix

