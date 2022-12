Dansker vinder syv millioner

Syv millioner ind på kontoen er ikke så ringe endda.

Især ikke når man har gjort sig fortjent til dem, og her har den danske Fortnite-spiller Anas 'Anas' El-Abd alligevel lagt en del timer i at sætte den perfekte score, der satte alle andre til vægs i den verdensomspændende Fortnite-konkurrence arrangeret af Youtube-megastjernen MrBeast.

Gamere over hele verden sad lørdag aften klar fra klokken 18 og tre timer frem til 21 for at sætte den bedst mulige score i en specialdesignet MrBeast-forhindringsbane i det populære computerspil.

Her skulle danske 'Anas' kun bruge 46 minutter af de mulige 180 til at sætte highscoren, der i sidste ende indløste den store præmiesum på en million dollars, eller hvad der svarer til cirka syv millioner danske kroner.

Turneringsarrangøren Jimmy Donaldson, bedre kendt under Youtube-aliaset MrBeast, har over 100 millioner abonnenter på Youtube. Youtuberens koncept er, at hver nye video skal overgå den forrige i størrelse, kaliber og præmier til videoernes medvirkende.

Før den helt store milliongevinst, så fremgår det af siden Esportearnings, at 'Anas' igennem sin professionelle Fortnite-karriere har indtjent cirka 3,6 millioner kroner i præmiegevinster.

Den danske Fortnite-spiller streamede hele affæren live på streamingtjenesten Twitch, og her blev gameren lavmælt tiljublet af sine kammerater, som mente, at 'Anas' havde fortjent at bestille en ekstra stor familiepizza for at fejre sejren og den store pengegevinst.