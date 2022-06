Danskerbrag venter i Counter-Strike-finale

Dysten om godt én million kroner i førstepræmie ved Counter-Strike-turneringen Pinnacle Cup Championship i Sverige bliver et rent dansk anliggende.

Fredag sikrede Astralis sig den ene plads i finalen, og lørdag fulgte landsmændene Heroic trop med en 2-0-sejr over tyske BIG.

Dermed er der lagt op til et rødt-hvidt rivalopgør i arenaen i Lund lørdag aften i slutkampen.

Astralis er gået ubesejret til finalen, mens Heroic tidligt i turneringen havde et lille bump på vejen med et nederlag.

Lørdag var der dog ikke meget slinger i valsen for Heroic, som er nummer ni på verdensranglisten, da BIG, verdens nummer 11, bød op til skuddueller.

Første map, som var valgt af tyskerne var ekstremt tæt, men da det skulle afgøres i overtid, lukkede Heroic effektivt ned for modstanderen.

Det gav danskerne et godt udgangspunkt for at snuppe finalebilletten uden at skulle ud på et tredje og afgørende map.

Den mission lykkedes med en suveræn anden halvleg, hvor 6-9 blev vendt til sejr på 16-10 i overbevisende stil.

Finalen mod Astralis, der aktuelt rangerer som nummer 13 i verden, spilles lørdag klokken 20.

Vinderen får som sagt på den gode side af en million kroner, mens taberen må trøste sig med cirka 350.000 kroner.