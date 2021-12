Danskere ude af stor turnering

Heroic er slået ud af den store Counter Strike-turnering Blast Premier World Final.

Det danske hold tabte onsdag aften 0-2 til Natus Vincere - også kendt som Navi.

Det russiske hold vandt de to baner med cifrene 16-6, 19-15. Heroic var godt med på den anden bane, men udnyttede ikke de chancer, der opstod mod slutfasen.

Dermed blev det en kedelig afslutning på 2021 for Heroic, som ellers har været et godt år for holdet, der lige nu er nummer seks i verden.

Heroic havde gjort det svært for sig selv ved at tabe tirsdagens første kamp i turneringen til Gambit Esports.

Dermed skulle Heroic ud i en opsamlingskamp for at gå videre, og her blev det til et møde med verdensetterne fra Navi, der også havde tabt sin første kamp.

Astralis er stadig med i turneringen, men skal også ud i en opsamlingskamp for at gå videre efter et nederlag i sin første kamp.

Astralis, der tidligere har været nummer et i verden, er nu nede som nummer ni.