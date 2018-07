Drengedrømmen: Christoffer er Danmarks første Fortnite-pro

125 millioner mennesker spiller fænomenet Fortnite, men få er ligeså skarpe som danske Christoffer ”Jarl” Jensen, der er blandt de 10 bedste i verden til Battle Royale-spillet.

Derfor har den unge aalborgenser taget skridtet videre og er blevet fuldtidsprofessionel Fortnite-spiller for den enorme internationale esportsorganisation Fnatic som den første dansker nogensinde.

En drengedrøm, der er gået i opfyldelse for den 22-årige nordjyde.

- Det er dét, jeg har drømt om, siden jeg først blev fanget af computerspil. FNATIC har altid været holdet for mig, så det er ikke en hvilken som helst organisation, jeg nu får æren af at spille for, fortæller Christoffer ”Jarl” Jensen, der har gjort lynkarriere i skydespillet.

I am so excited to be flying the black and orange! cant wait to play some tourneys and bring some glory to my team in the fortnite Esports scene alongside my teammate @Fnatic_Ettnix This journey has been amasing and now the real fun begins! ✅ https://t.co/HpwjW5y2Nk — Fnatic_Jarl (@Fnatic_Jarl) July 24, 2018

Tidligere har danskeren spillet League of Legends på forholdsvist højt niveau, men bekendtskabet mede Fortnite startede tilbage i oktober. Det fangede ham fra første øjeblik, og det stod hurtigt klart, at Christoffer ”Jarl” Jensen sagtens kunne hamle op med eliten og store navne som Ninja – verdens måske største Fornite-spiller.

- Jeg begyndte at spille og streame på Twitch dagligt, og jeg indså, at alt det, Ninja kan, kan jeg også gøre på min egen måde. Derfor begyndte jeg at bruge meget tid på spillet, og jeg er nu den dansker, der har flest sejre i Fortnite, siger e-stjernen.

Det fik en række mindre organisationer også øjnene op for, men Christoffer Jensen takkede pænt nej til tilbuddene og ventede på, at en større fisk bed på.

- Jeg var blandt de højest rangerede spillere i verden, og der kom tilbud hist og pist fra mindre organisationer, men jeg valgte at væbne mig med tålmodighed og se, om en stor organisation som Fnatic viste interesse, siger danskeren.

Det gjorde sidstnævnte organisation, der er kendt for sine orange og sorte farver, heldigvis, så nu kan danskeren dedikere sin tid på at træne op til at blive den første Fortnite-verdensmester nogensinde.

Målet, presset og livet ændrer sig

For et skifte til én af verdens største esportsorganisationer forpligter. Epic Games, spilproducenten bag Fortnite, udlover over det kommende år en præmiepulje på bombastiske $100 millioner dollars i pengepræmier til en række Fortnite-turneringer, der leder op til det absolutte klimaks – VM i Fortnite.

Og som professionel med én af verdens største hold i ryggen er præstationspresset på Christoffer ”Jarl” Jensen vokset eksponentielt.

- Presset har ændret sig meget, for målet er at vinde verdensmesterskaberne, men det er også realistisk, når jeg er blandt de 10 bedste i verden, fortæller Christoffer Jensen, der ikke lader presset påvirke sig meget.

- Jeg ved, at jeg kan lukke af for omverdenen og kun fokusere på spillet, og det er en mentalitet, der er nødvendig at have, når man ved, at mange mennesker sidder og følger med.

Fra sin stream på streamingplatformen Twitch har danskeren nemlig været vant til, at hundredvis af seere har siddet klistret til skærmen og fulgt hans eskapader i Fortnite. Og nu hvor han har skrevet kontrakt med Fnatic og for alvor har skabt sig et navn på Fortnite-scenen, vil endnu flere nysgerrige følge med.

For nok er Christoffer ”Jarl” Jensens hobby blevet til et fuldstidjob, og nok skal danskeren bruge endnu flere timer foran skærmen på at træne og finpudse sine evner, men streaming-karrieren fortsætter.

Den store forskel er, at danskeren skifter kulisserne i hans lejlighed i Aalborg ud med London, hvor Fnatics hovedkvarter ligger. Skridtet op fra deltids-streamer til fuldtidsprofessionel Fortnite-spiller kræver nemlig en flytning til den engelske hovedstad.

Det gør Christoffer Jensen gerne for at opfylde sin drengedrøm.

- Jeg har satset meget på at gøre karriere i Fortnite, og det er dejligt at komme ud på den anden side og kunne gøre karriere i spillet. Det er stort for mig, og nu håber jeg bare på at kunne gøre det godt, siger Christoffer ”Jarl” Jensen, som du med sikkerhed kommer til at høre om igen.