Droppede gigantbrag for computerspil i hallen

Flere tusinde fans droppede onsdag aften topfodbold for at tage ind og se nogle teenagere spille Playstation

KB Hallen (Ekstra Bladet): Mens verdensstjerner rendte rundt på grønsværen i verdens bedste fodboldturnering Champions League, var der 1500 fodboldglade fans, der onsdag aften i stedet valgte den virtuelle variant til finalestævnet i eSuperligaen i KB Hallen.

eSuperligaens finaler bød både på trommer, bannere og slagsange, som man kender det fra den almindelige Superliga. De otte hold, som havde kvalificeret sig til aftenens stævne, kan man også kende fra de danske baner, men i spidsen for holdende stod ikke prominente navne som Ståle Solbakken og Martin Retov, men i stedet navne som 'Agge' og 'Dingo'.

Ifølge de fans, som Ekstra Bladet mødte i KB Hallen, så har FIFA-spillet noget, som fodboldspillet ikke har.

- Det går enormt stærkt i forhold til almindelig fodbold, så man skal hele tiden øjnene åbne.

- Underholdningsmæssigt går det lidt stærkere, siger 20-årige FCK-fanen Benjamin fra Ballerup.

Han bliver bakket op af Brøndby-tilhængeren Anders.

- Det går lidt stærkere end i fodbold, og det kan sgu noget, og så er det vildt, at folk hiver trommer med ind. Det er videospil! Det er dedikeret, siger Anders fra Rødovre til Ekstra Bladet.

Da han fik en fribillet af en kollega, var der ingen tvivl om, hvorvidt det skulle være Champions League eller eSuperliga.

- Der er jo meget tit Superliga og Champions League, så det er okay at sætte en aften af til det her, siger 27-årige Anders.

På trods af at hans hjerteklub, Liverpool, skulle i Champions League-ilden onsdag aften, var computerspil alligevel vigtigere end fodbold for 20-årige Benjamin.

- Jeg var i tvivl, om jeg skulle blive hjemme, fordi jeg er kæmpe Liverpool-fan, men det sker jo så sjældent det her. Det er et event man ikke vil gå glip af, siger 20-årige Benjamin til Ekstra Bladet.

Den danske FIFA-scene er i en rivende udvikling, og flere af deltagerne ved eSuperliga finals har vundet verdensmesterskaber i det virtuelle fodboldspil.

FIFA-fanen Anders er imponeret over, hvad de danske Playstation-spillere har opnået.

- Det er vildt, hvor stort det er blevet siden, man selv var en lille dreng, der sad og spillede.

- Jeg glæder mig til at se, hvor gode de er, og hvor meget de kunne tæske mig i FIFA, hvis vi spillede sammen. Det kunne være grineren, siger Anders Graversen fra Rødovre.

