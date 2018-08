Dropper 'verdens lækreste vejrvært' for at spille computer

Doug 'Censor' Martin har besluttet sig for at vinde et verdensmesterskab i Call of Duty, også selvom det bliver på bekostning af kæresten, Yanet García

Når dedikationen for at skabe en karriere i esport er stor nok, kan ikke engang verdens flotteste vejrvært vide sig sikker på, om hun er købt eller solgt.

Det har den mexicanske værtinde Yanet Carcía måtte sande, efter hendes kæreste gennem tre år, Doug 'Censor' Martin, droppede hende for at fokusere på sit arbejde som professionel Call of Duty-spiller for FaZe Clan.

García er ellers tidligere blevet beskrevet som 'kvinden, der giver dig lyst til at se vejrudsigten' af mandemagasinet Playboy, men som Doug 'Censor' Martin forklarer i en Youtube-video om bruddet, er der kun 24 timer på et døgn – og dem foretrækker han at bruge på Call of Duty.

- Der er kun 24 timer på et døgn, og jeg havde bare ikke tid til at gøre det, jeg har brug for at gøre, forklarer Doug 'Censor' Martin, som har været professionel Call of Duty-spiller de seneste otte år, blandt andet.

- Jeg er på en kontrakt. Det er ikke fordi, jeg ikke gerne vil spille Call of Duty. Dette er karrieren, jeg ønsker mig, og jeg vil have en mesterskabsring, vinde et verdensmesterskab. Det, jeg allerhelst vil med mit liv lige nu, er at konkurrere i Call of Duty, fordi jeg elsker det så meget.

Hellere VM end vejrvært

Esportsstjernen foretrak altså Call of Duty frem for booty, men med til historien hører også, at ekskæresten Yanet Garcia var flyttet tilbage til Mexico på grund af sit arbejde som vejrpige, efter parret havde boet sammen i New York.

Derfor valgte Doug 'Censor' Garcia at trække stikket på forholdet frem for computeren, fordi deres tidsplaner ganske enkelt ikke passede sammen længere.

- Jeg spiller Call of Duty fuldtid nu. Jeg sidder bogstaveligt talt hver aften fra klokken 19.00 til klokken 05.00 om morgenen og spiller spillet, siger den professionelle gamer om årsagerne til bruddet.

Det er begrænset, hvor meget Yanet García har reageret på at blive dumpet offentligt, men i et opslag på sin Twitter-profil bliver der ikke lagt skjul på, at vejrværten har fået sit hjerte knust over udmeldingen.

Heartbroken — Yanet García (@IamYanetGarcia) July 20, 2018

Derudover har det været stille med respons på bruddet på vejrværtens sociale medier, hvor hun bruger størstedelen af sin tid på at promovere sit seneste photoshoot med magasinet Maxim.

Flot er hun, men man må respektere Doug 'Censor' Martin for at satse hele butikken på at vinde et verdensmesterskab i Call of Duty, og man må håbe, at han ikke ultimativt ender med at fortryde beslutningen engang i fremtiden.

Valget om at droppe verdens måske lækreste vejrvært kan i hvert fald blive retfærdiggjort næste weekend, når han stiller op til Call of Duty World Championship-turneringen i Columbus, Ohio, som spilles fra den 17-19. august.

Privatfoto

Se også: Danske konkurrenter i intern byttehandel: Stjernerne skifter hold

Se også: Nervepirrende afslutning: Dansker i VM-drama

Se også: Komisk eller alvor? Nu testes computer-spillere for doping!