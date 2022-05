Erfarne skuldre skal løfte Astralis til majorsucces

Det danske Counter-Strike-hold Astralis er ikke aktuelt på det niveau, som holdet havde i 2018 og 2019, hvor alt modstand blev skudt ud af serveren i de fleste turneringer.

Holdet har været igennem en del udskiftning de seneste par år - senest på cheftrænerposten og for nyligt også endnu en spiller.

Holdet råder dog fortsat over to kulturbærere, som har været med til både de fire tidligere majorsejre og den seneste tids transformation.

Ingame-leader Lukas 'Gla1ve' Rossander og Andreas 'Xyp9x' Højsleth har udgjort 40 procent af det fem mand store hold siden 2016.

Deres skuldre skal bære en god del af læsset, når holdet fra mandag skal forsøge at opnå succes ved årets første majorturnering i belgiske Antwerpen. Det siger den relativt nye cheftræner Martin 'Trace' Heldt.

- Heldigvis har vi i Andreas og Lukas to ekstremt rutinerede spillere, som har prøvet alt og vundet turneringen fire gange før, lyder det fra træneren.

- De giver holdet en uvurderlig ro under årets major, og samtidig har vi en organisation omkring os, der har prøvet det hele før, og som hjælper med alt, vi har brug for, så vi kan koncentrere os om at forberede os og spille kampene.

Astralis skal igennem den indledende fase af majorturneringen, da holdet ikke formåede at kvalificere sig direkte til anden fase. Sammen med 15 andre hold skal Astralis jagte en af de otte pladser, som giver avancement. Det kræver tre sejre.

Holdet er aktuelt nummer ni på verdensranglisten, men Astralis' forhistorie gør, at der altid hviler et pres på danskerne. Det mener Martin 'Trace' Heldt dog godt, at holdet kan bære.

- Både for mig og for to af spillerne er det vores første major, siger han.

- Det er noget helt specielt at deltage i verdens største Counter-Strike-turnering, hvor alles øjne hviler på én. Og med Astralis’ historie som det mest vindende hold nogensinde er der altid store forventninger.

- Vi kan ikke gemme os, men det er kun med til at gøre det hele sjovere.

Astralis er ikke blandt favoritterne til titlen i Holland, men cheftræneren føler, at holdets formkurve peger i den rigtige retning.

- Drømmen er at nå playoffs og give de danske fans alt det tilbage, de fortjener. Alt kan ske i en major. Vi bygger hele tiden på og bliver stærkere kamp for kamp. Det bliver fedt, lyder det fra Martin 'Trace' Heldt.

Astralis' landsmænd fra Heroic og Copenhagen Flames er direkte kvalificeret til anden fase af turneringen.