Farvel til tre Astralis-stjerner

En af de største giganter i dansk E-Sport står foran et markant kursskifte.

Astralis' FIFA-afdeling bliver omlagt totalt, og i fremtiden vil holdet udelukkende satse på kvindesiden.

Aktuelt er der tre herrer og en enkelt kvinde tilknyttet Astralis FIFA, men den mandlige del af besætningen er snart fortid i truppen.

Det fremgår af Astralis' hjemmeside.

August 'Agge' Rosenmeier, Fatih 'Ustun' Üstün og Emil 'Skifter' Skifter, skal finde nye steder at fortsætte karrieren. Kun Stephanie Santos, der spiller under aliasset 'Teca', bliver en del af det nye setup, hvor hun forfremmes til frontfigur.

Astralis oplyser, at de tre herrespillere fortsat vil være tilknyttet truppen, indtil der er kommet en afklaring på deres klubsituation, og de kan se frem til den samme opbakning, de altid har været vant til.

Men det står dem frit for at forhandle med andre hold, og fra ledelsens side vil man arbejde på at finde en løsning hurtigst muligt.

August 'Agge' Rosenmeier har reageret på nyheden via sin Twitter-profil, hvor han takker for minderne og samtidig påpeger, at han er spændt på fremtiden.

Den forhenværende verdensmester nåede at være en del af truppen i godt et år, eftersom han ankom i oktober 2020.

Endnu kortere ophold havde Emil Skifter, der skrev under med Astralis i august i år, hvorfor det kun blev til små tre måneder på holdet.

Fatih Üstün har været med på hele Astralis' FIFA-rejse, som blev påbegyndt i august 2019.