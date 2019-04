FCK bøllebanker Brøndby i vildt eDerby

'Agge' og 'Marcuzo' var for stor en mundfuld for de forsvarende FIFA-mestre fra Brøndby

KB Hallen (Ekstra Bladet): FCK gav rivalerne fra Brøndby en Playstation-lektion, da de sikrede sig sejren i eSuperliga sæson 2 med en knusende 6-2-sejr i KB Hallen.

August 'Agge' Rosenmeier lagde ud med at vinde den første kamp med 1-0 over Brøndbys Daniel 'Dingo' Christensen, og så fuldendte liga-topscorer Marcus 'Marcuzo' Jørgensen sejren for FCK i et festfyrværkeri af en kamp mod Frederik 'Fredberg' Fredberg, der endte 5-2.

1500 fans var på plads til finalestævnet i eSuperligaen, der endte med et vaske eDerby i den store finale.

Grundspilsvinderne fra FCK nedlagde Hobro og Vejle på deres vej til finalen, mens de forsvarende mestre fra Brøndby slog Esbjerg og Helsingør i de indledende runder.

De fire kombattanter blev præsenteret på ren boksemanér, da en horde af FIFA-fans gave de to finalehold en varm velkomst.

Finalelodtrækningen faldt ud således, at det var den tidligere verdensmester 'Agge' der skulle i kamp først mod 'Dingo' fra Brøndby. Mens det andet opgør bød på 'Fredberg' fra Brøndby mod 'Marcuzo' fra FCK.

Efter en lige start i den første kamp fik 'Agge' KB Hallen til at eksplodere, da han scorede finalens første mål med en velplaceret afslutning af den hollandske legende Ruud Gullit.

Kampen fortsatte i et hektisk tempo med chancer i begge ender. 'Dingo' var flere gange tæt på at bryde igennem 'Agges' forsvar med de berygtede croqueta-driblinger, men hans skud blev blokeret i sidste øjeblik.

Mod slutning af kampen forsøgte at køre kampen stille og roligt hjem, mens Dingo igen og igen forsøgte sig. Imponerende forsvarsspil af Agge sikrede dog en snæver 1-0 sejr til stor glæde for de sangglade FCK-fans.

Dermed serverede August Rosenmeier en matchbold for sin holdkammerat, 'Marcuzo', der kunne sikre mesterskabet med en sejr over 'Fredberg'.

Hvad 'Dingo' ikke lykkedes med i første så let ud for 'Marcuzo', da han efter et to-tre 'croquetas' sparkede sig foran. 'Fredberg' svarede dog lynhurtigt igen, da han splittede FCK-forsvaret med et par lækre driblinger og udlignede.

Blot 25 'FIFA-minutter' skulle der spilles før opgørets tredje mål blev scoret. 'Marcuzo' var hurtigt over en løs bold og skød sig på ny foran.

eSuperliga-topscoreren overtog fuldstændig initiativet efter den anden scoring, og det begyndte at se svært for 'Fredberg', der dog holdte 1-2 til pause.

Det var alt eller intet for Brøndby og 'Fredberg', der var pisket til at vende kampen i anden halvleg. Det var derfor noget af en mavepuster, da Marcuzo endnu en gang var skarp i feltet med legende-spilleren Ronaldo og scorede til 3-1, og gjorde de ellers talrige og entusiatiske Brøndby-fans tavse.

Ondt blev til værre for Brøndby, da 'Marcuzo' udnyttede et kontraangreb til at lukke kampen med brasilianske Ronaldinho.

Til lyden af FCK-fans, der sang 'god tur hjem' bankede 'Fredberg' en reducering i kassen, men mere blev det ikke til for Brøndby, der i slutminutterne indkasserede et sidste mål, og dermed måtte afgive FIFA-tronen til rivalerne fra FCK efter et samlet nederlag på 6-2.

Hvorvidt eSuperligaen vender tilbage til tv-skærmen er endnu uvist.

