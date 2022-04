FCM-stjerne i duel mod brasiliansk verdensmester

FC Midtjyllands brasilianske stjerne har sagt ja til at dyste mod sin landsmand i et spil FIFA - og det bliver nok lidt af en udfordring

Han er en hulens dygtig på en fodboldbane og en af FC Midtjyllands helt store profiler.

Alligevel venter der lidt af en opgave for den brasilianske stjerne Evander, når han fredag skal i dyst på den virtuelle grønsværen.

Har har således takket ja til en duel mod Astralis' uofficielle verdensmester i fodboldspillet FIFA, Stephanie ”Teca”, der tager turen til Danmark.

Det sker i forbindelse med den store Gamebox-festival, der løber af stablen fra fredag til søndag i Messecenter Herning.

-- Esport er stort i Brasilien og fansene er ekstremt passionerede. Der er det lidt det samme i Danmark med Astralis-fansene, og jeg glæder mig bare til at møde alle. Gamere, fans, nysgerrige og så selvfølgelig Evander, som jeg glæder mig vildt til at spille imod. Det bliver en showkamp på den store scene, men selvom det er lidt for sjov, så er jeg sikker på, det bliver intenst når vi først er i gang. siger hun til Ekstra Bladet.

FIFA-spilleren Stephanie "teca" skal fredag spille en FIFA-kamp mod FC Midtjylland-stjernen Evander. Foto: Astralis Group



- I Brasilien spiller vi altid med hjertet, uanset hvad vi spiller. Så godt nok er FIFA min hjemmebane, men det skal nok blive en stor oplevelse, for vi spiller begge to for at vinde, lover "Teca".

Stephanie ”Teca”er den første kvindelige FIFA-spiller nogensinde, der har kvalificeret sig til det såkaldte ”Challenger Mode” i det populære spil.

Hun glæder sig til at stifte bekendtskab med de mange danske gamere og fans, der fredag tropper op til festivalen.

- Jeg har været en del af Astralis-organisationen siden 2019 og har været i Danmark en enkelt gang. Jeg har dog aldrig mødt de mange danske fans før, så jeg er virkelig spændt på at komme til Gamebox. FIFA er ret stort i Sydamerika, og Astralis er kendt af alle esportsfans hernede, men det er selvfølgelig noget andet at komme til Astralis’ hjemland.

25-årige "Teca" fra storbyen Sao Paulo vil være at finde på scenen i Herning fredag aften, ligesom hun i resten af weekenden er klar til at dyste mod de mange tusinde gamere, der kommer forbi Gamebox Festival.